Шотландия де-факто ввела временный мораторий на новые ЦОД гиперскейл-уровня

Правительство Шотландии поддержало фактический временный мораторий на новые ЦОД гиперскейл-уровня, предложенный местными парламентариями. Формально запрета нет, но новые проекты не будут одобряться до утверждения новых правил планирования, сообщает Datacenter Dynamics. Шотландская партия «зелёных» воспользовалась недавними дебатами, чтобы призвать к мораторию на строительство ЦОД мощнее 50 МВт, сославшись на волну «спекулятивных» предложений о строительстве таких объектов по всей Шотландии.

Многие местные жители и активисты обеспокоены и сопутствующими экологическими рисками при возведении таких объектов. Хотя депутаты правящей Шотландской национальной партии (SNP), Шотландской лейбористской парти и Шотландской консервативной партии не поддержали введение моратория, парламент всё-таки принял две поправки «зелёных» к текущим законам. Обновлённую версию правил для крупных ЦОД намерены опубликовать до конца года, при этом заявки на такие объекты подавать по-прежнему можно.

SNP высказалась против полного моратория, поскольку это послало бы неверный сигнал потенциальным инвесторам в шотландскую экономику — более подходящей является тщательная проверка законопроекта специалистами по планированию и его оценка экологами. В предложении лейбористов, одобренном парламентариями, правительство призвали представить отчёт о разработке национальных рекомендаций по планированию к концу текущего календарного года, и полностью опубликовать рекомендации в течение 12 мес.

Попутно было объявлено о законодательной инициативе, в соответствии с которой застройщики ЦОД гиперскейл-уровня должны будут провести полную оценку воздействия проекта на окружающую среду. Примечательно, что буквально в июле именно представители SNP говорили о целесообразности моратория на новые ЦОД, ссылаясь на возможный ущерб окружающей среде. Фактически ни один ЦОД не одобрят до Рождества, в результате чего в подвешенном состоянии могут оказаться проекты в Фолкерке (Falkirk), Норт-Ланаркшире (North Lanarkshire), Инверклайде (Inverclyde) и Файфе (Fife).

Наибольшую обеспокоенность высказал шотландский девелопер ЦОД DataVita, строящий ИИ-кампус в технопарке North Lanarkshire AI Growth Zone в Норт-Ланаркшире и намеренный расширить свой объект около Глазго на 500 МВт. При этом CoreWeave ранее объявила об увеличении инвестиций в Великобритании, которые, в частности, предусматривают развёртывание новых мощностей в ЦОД DataVita. CoreWeave является давним партнёром OpenAI, но последняя решила повременить с экспансией в Великобритании. При этом Шотландия является одним из лидеров по проектам крупных ЦОД в стране.

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