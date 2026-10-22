В Google Cloud появятся новейшие ИИ-модели OpenAI

OpenAI объявила о планах сделать свои новейшие большие языковые модели доступными в Google Cloud. Они появятся в сервисе Model Garden, который открывает доступ к более чем 200 нейросетям от самой Google, её партнёров, а также к открытым проектам. В каталоге представлены не только большие языковые модели, но и более компактные специализированные решения, предназначенные для конкретных задач, например, для перевода текстов, сообщает SiliconANGLE.

Первой моделью, которую OpenAI разместит в Google Cloud, станет флагманская GPT-6 Astra. Этот алгоритм использовался в проектах, которые помогли сделать ряд математических открытий; модель также показала наилучший результат в бенчмарке ExploitBench, который оценивает способности нейросетей обнаруживать уязвимости в области кибербезопасности и эксплуатировать их. В Astra предусмотрены защитные механизмы, адаптированные для корпоративного применения — эта модель, заявил разработчик, демонстрирует меньше «нежелательных результатов» по сравнению с другими, прошедшими внутреннее тестирование компании.

Клиенты Google Cloud также получат доступ к моделям GPT-6.1 Sol и GPT-6 Luna — облегчённым версиям Astra, которые OpenAI представила в конце сентября. Качество генерации у них несколько ниже, но работа обходится существенно дешевле: Sol в пять, а Luna — в сто раз меньше, чем Astra. Облачные провайдеры часто предлагают скидки корпоративным клиентам, готовым взять на себя долгосрочные обязательства по расходам, — клиенты Google Cloud смогут воспользоваться этой схемой, отметили в OpenAI. Модели Astra, Sol и Luna появятся в сервисе Google Model Garden в ближайшие недели.

Далее компании планируют интегрировать их в панель инфраструктурных служб Confidential Compute. Серверные CPU, в том числе используемые Google, поддерживают функцию безопасности TEE (Trusted Execution Environment). Она предполагает шифрование части памяти на хосте таким образом, что доступ к ней остаётся только у конкретной рабочей нагрузки — в службах Confidential Compute эта функция используется. OpenAI также планирует сделать свои модели доступными в продуктах самой Google, в том числе в сервисе помощника по написанию кода Antigravity и в ИИ-агенте Gemini Agent.

Разработчик ChatGPT намерен построить в Огайо (США) крупнейший ИИ ЦОД — гарантии по проекту в размере $250 млрд готова предоставить NVIDIA. Совместно с Broadcom компания OpenAI разработала собственный ИИ-ускоритель Jalapeño для инференса, участие в разработке нового чипа примет Samsung.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: