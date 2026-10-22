SAP отчиталась о рекордной квартальной выручке — компания делает ставку на автономные предприятия и ИИ-агента Joule

Крупнейший в Европе разработчик ПО SAP SE отчитался о рекордных финансовых результатах: квартальная выручка компании впервые превысила €10 млрд ($11,2 млрд). Кроме того, портфель облачных заказов вырос на 26 %, увеличился и прогноз годовой выручки, но прогноз операционной прибыли компания сохранила, сообщает Silicon Angle.

Немецкая компания сообщила о прибыли на акцию до вычета некоторых расходов, включая затраты на вознаграждение сотрудников акциями компании, в размере €1,89. Общая выручка составила €10,27 млрд. При этом эксперты прогнозировали прибыль в размере €1,83 на акцию и выручку в размере €10,10 млрд.

По данным SAP, выручка от облачных сервисов в III квартале увеличилась год к году на 25 %, до €6,67 млрд, а операционная прибыль по стандартам non-IFRS выросла на 18 %, до €3,03 млрд. Портфель облачных заказов год к году увеличился на 26 %, до €24,11 млрд. Это выше прогнозов экспертов, рассчитывавших на рост на 24–25 %. При этом компания сохраняет впервые представленный в июле прогноз операционной прибыли за год на уровне €11,8–12,2 млрд.

Портфель заказов SAP рассматривается как индикатор корпоративных расходов на ПО в целом, поскольку её программные продукты лежат в основе работы многих предприятий по всему миру. Они обеспечивают работу бухгалтерских систем, систем расчёта заработной платы и т. п.

Как сообщил глава SAP Кристиан Кляйн (Christian Klein), результаты подтверждают успешность стратегии «автономного предприятия», впервые представленной в мае в ходе конференции Sapphire для клиентов. Одним из ключевых элементов стратегии является предложение автономного ИИ-агента Joule, предназначенного для повышения производительности и помощи в разработке программного обеспечения, способного использовать более 70 ИИ-моделей. Клиентам предлагается разговорный интерфейс, способный работать с приложениями SAP, а не «внутри» их.

По словам Кляйна, именно ИИ в минувшем квартале стал одним из факторов, способствовавших переходу клиентов в облако компании. Сотни клиентов оформили новые подписки, чтобы получить доступ к Joule.

В SAP отмечают, что для годовых финансовых результатов компании решающее значение будут иметь итоги IV квартала. При этом подчёркивается, что компания работает в неблагоприятной экономической обстановке: рост цен на нефть и процентных ставок в США оказывает всё более сильное давление на бизнес.

Вместе с тем отмечается, что рост облачного бизнеса в III квартале отчасти обеспечен возвращением к нормальной работе клиентов, ранее испытывавших значительные финансовые трудности. Это помогло SAP увеличить операционную рентабельность с 28,3 % во II квартале до 29,5 % в III квартале. Свободный денежный поток увеличился на 36 %, до €1,72 млрд.

Выручка SAP от подписок за 2026 финансовый год, как ожидается, приблизится к верхней границе прогнозного диапазона в €25,8–26,2 млрд. Другими словами, рост должен составить 23–25 %. В целом выручка с учётом сокращения бизнеса по продаже бессрочных лицензий должна достичь €36,3–36,8 млрд, увеличившись на 12–13 %.

Ранее компанию часто критиковали за попытки перевести клиентов в облако, но в июле Еврокомиссия одобрила обязательства SAP по устранению нарушений антиконкурентного законодательства. Теперь они имеют обязательную юридическую силу.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: