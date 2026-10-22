К 2030 году доходы рынка малых ЦОД в России достигнут 14,2 млрд рублей

Согласно новому отчёту аналитической группы J’son & Partners Consulting, посвящённому динамике развития российского рынка малых ЦОД вместимостью до 50 стоек, доходы этого рынка к 2030 году достигнут 14,2 млрд руб. при среднегодовых темпах роста 26,8 %.

Малые ЦОД активно используются государственными структурами, крупными корпорациями, а также средним и малым бизнесом. Такие объекты подходят как для построения геораспределённых сетей, так и для реализации приложений в отдельных локациях удалённых регионов России.

По оценкам экспертов, в 2025 году объём мирового рынка малых ЦОД составил $7,8 млрд, а к 2035 году достигнет $53,6 млрд при среднегодовых темпах роста 21,8 %. На такие дата-центры будет приходиться 6,6 % общемировых доходов от ЦОД (в 2025 году этот показатель составлял лишь 2,6 %).

Сегодня в России насчитывается более 450 действующих малых ЦОД. Доходы российского рынка малых ЦОД в 2025 году составили 4,4 млрд руб., а к 2030 году, как ожидается, вырастут до 14,2 млрд руб. При этом около 40 % объёма рынка приходится на дополнительные услуги, включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, транспортировку, поддержку и сервис. Другими словами, в цепочке продаж значительную роль играют интеграторы, выступающие непрямым каналом сбыта для производителей малых ЦОД и их собственных фронт-офисов.

Крупнейшими потребительскими сегментами по числу малых ЦОД являются:

обрабатывающая промышленность со сложными процессами автоматизации техпроцессов;

государственные органы всех уровней, включая образовательные и медицинские учреждения;

сфера развития мобильных сетей 5G и внедрения национальных ИИ-решений;

потребительский сегмент, включая облачные услуги, финтех, маркетплейсы, цифровой ретейл и др.

К преимуществам малых ЦОД относится универсальность базовых решений, подходящих для удалённых подразделений крупных компаний, малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, систем здравоохранения и образования, а также городских служб.

В формате малых ЦОД обычно предлагаются модульные решения, позволяющие последовательно наращивать вычислительные ресурсы и объём инвестиций по мере роста потребностей.

Также малые дата-центры, по словам авторов доклада, можно подключать «в любой точке магистральных, региональных и локальных сетей ВОЛС», формируя геораспределённые системы передачи и обработки данных как национального, так и местного масштаба с возможностью интеграции с крупными дата-центрами головных офисов компаний.

Наконец, в России реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», рассчитанный на 2025–2030 годы. Кроме того, в стране действуют отраслевые программы цифровизации в различных сферах. Например, как заявил заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков на форуме РБК Tech, в нынешних условиях российским компаниям необходимы резервные ЦОД «судного дня» для быстрого восстановления сервисов.

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