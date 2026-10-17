Micas Networks представила коммутаторы класса 102,4 Тбит/с на базе Broadcom Tomahawk 6

Американская компания Micas Networks на мероприятии OCP Global Summit 2026 анонсировала семейство высокопроизводительных коммутаторов с пропускной способностью 102,4 Тбит/с для дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки. Устройства построены на чипах Broadcom Tomahawk 6.

В частности, дебютировала модель Micas M2-W6950-128OC-FA. Этот коммутатор выполнен в форм-факторе 4U для монтажа в стандартную 19″ серверную стойку. Применяется традиционное воздушное охлаждение. Задействована ASIC-микросхема Broadcom BCM78910 Tomahawk 6P. На фронтальной панели располагаются 128 портов OSFP со скоростью передачи данных 800 Гбит/с каждый. Кроме того, доступны дополнительные сетевые разъёмы, включая RJ45, и порт USB Type-A. Производство устройства планируется организовать в текущем квартале.

Ещё одна новинка — изделие Micas M2-W6951-64HC-CP типоразмера 2U с жидкостным охлаждением. Его конфигурация включат 64 порта OSFP с пропускной способностью 1,6 Тбит/с каждый. Данная модель предназначена для применения в ИИ-инфраструктурах высокой плотности. Серийный выпуск, как ожидается, начнётся до конца 2026 года.

Наконец, представлен коммутатор Micas M2-W6950-64X3-DR8-CP08-DC с интегрированной оптикой CPO (Co-Packaged Optics) на базе ASIC Broadcom Tomahawk 6 (Davisson). Он оснащён 64 оптическими портами MMC DR8 со скоростью 1,6 Тбит/с. Данная модель, получившая исполнение 1U, оборудована жидкостным охлаждением. Производство будет начато в I квартале 2027 года.

На коммутаторах применяется сетевая операционная система SONiC с открытым кодом. Использование этой платформы, как подчёркивается, поможет операторам ИИ ЦОД снизить зависимость от закрытых сетевых архитектур.

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