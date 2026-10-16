64 порта на 1,6 Тбит/с и СЖО: дебютировал CPO-коммутатор Celestica DS6005

Компания Celestica представила высокопроизводительный коммутатор DS6005 с интегрированной оптикой CPO (Co-Packaged Optics) для инфраструктур гиперскейлеров и дата-центров, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ. Устройство выполнено в форм-факторе 1.5OU для стоек стандарта ORv3.

В новинке применены неназванный процессор AMD Ryzen и ASIC Broadcom Tomahawk 6 (Davisson). Реализованы 64 порта (16 разъёмов MMC-16) со скоростью передачи данных 1,6 Тбит/с каждый. Общая пропускная способность достигает 102,4 Тбит/с.

Конструкция предусматривает наличие 16 внешних лазерных модулей ELSFP на лицевой панели с возможностью горячей замены. Применяется полностью жидкостное охлаждение с быстроразъёмными соединениями. На задней панели расположен вход постоянного тока. В оснащение входят дополнительный Ethernet-порт 100GbE QSFP28, коннекторы USB 3.0 Type-A и USB Type-C, консольный порт RJ45 и пр.

Упомянуты модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности, поддержка постквантовой криптографии, а также аппаратная синхронизация времени по стандартам IEEE 1588 и SyncE. Коммутатор функционирует под управлением сетевой операционной системы SONiC (с установщиком ONIE) и имеет CPO-ориентированные инструменты управления.

В целом, как отмечается, модель Celestica DS6005 даёт возможность уменьшить задержки и повысить энергоэффективность ИИ ЦОД. Применение СЖО обеспечивает стабильность и надёжность работы в условиях большой плотности компоновки оборудования.

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