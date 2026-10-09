Frore Systems анонсировала СЖО LiquidJet Diamond с алмазными пластинами

Производитель систем охлаждения Frore Systems представил кастомизируемый водоблок для GPU LiquidJet Diamond, оснащённый теплораспределительной пластиной с алмазными вставками. Новинка, по заявлению Frore Systems, способна увеличить генерацию токенов на ватт и, соответственно, выручку от систем на 35 % по сравнению с традиционными пластинами с оребрением.

Система основана на выпущенной ранее Frore Systems LiquidJet с ультракоротким контуром циркуляции, которая дополнена алмазными вставками, снимающими тепло с наиболее горячих точек чипа. Оригинальный вариант LiquidJet снижает температуру кристалла GPU на 12 °C — в пересчёте на токены на ватт это означает увеличение эффективности на 25 %. LiquidJet Diamond благодаря вставкам снижает температуру наиболее горячих точек чипа ещё на 10 °C (до 770 Вт/см2), увеличивая тем самым итоговый показатель эффективности GPU до +35 %.

Frore Systems LiquidJet по сравнению с традиционными водоблоками обладает рядом преимуществ, говорит производитель:

интенсивность охлаждения точек повышенного тепловыделения повышается на 150 %;

эффективность теплопередачи повышается на 75 %;

температура GPU уменьшается на 16–22 °C;

выход токенов на Вт растёт на 30–35 %;

установка СЖО нового образца не требует полного перепроектирования системы.

Существующие решения не удовлетворяют требованиям современных ЦОД, уверяет компания. Традиционные водоблоки уже неспособны обеспечить необходимых показателей теплоотвода; технология 3D-печати металлом (ECAM) предлагает гибкость при проектировании, но не отвечает требованиям гиперскейлеров по качеству, надёжности, объёмам производства и срокам реализации. LiquidJet же производятся для конкретных чипов и могут выпускаться в больших объёмах.

Компания готова выпускать новинки для чипов практически любого размера, от NVIDIA Blackwell Ultra (1488 мм2) до Cerebras WSE (46 225 мм2). Компания уже подготовила водоблок для NVIDIA Rubin мощностью 2300 Вт, а также интегрированную систему LiquidJet Nexus для охлаждения узлов ½U. Frore Systems выпускает также твердотельные кулеры для ПК, основанные на ультразвуковых мембранах — такой системой, в частности, комплектуется встраиваемый мини-ПК AAEON UP Xtreme PTL Edge Air.

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