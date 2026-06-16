TDK купила Fabric8Labs, разработчика «медной» 3D-печати для уникальных водоблоков СЖО

Японский производитель электроники TDK объявил о приобретении американского стартапа Fabric8Labs, разработчика новой технологии электрохимической аддитивной (ECAM) 3D-печати, которая может использоваться для изготовления компонентов СЖО. Сумма сделки в размере до $400 млн включает авансовый платеж и многолетнюю выплату в зависимости от результатов деятельности. После закрытия сделки Fabric8Labs станет дочерней компанией TDK.

TDK сообщила, что приобретение Fabric8Labs позволит ей расширить портфель технологий терморегулирования, управления питанием и передовых технологий упаковки, которые «определят производительность ЦОД следующего поколения». Компания также отметила, что производственная платформа Fabric8Labs может дополнить её существующий бизнес по производству пассивных компонентов и ускорить коммерциализацию интегрированных решений для ЦОД.

Как подчеркнул ресурс Digitimes, запатентованная технология Fabric8Labs особенно подходит для систем терморегулирования в ИИ-серверах, включая СЖО, используемые для рассеивания тепла, выделяемого всё более мощными GPU. Технология Fabric8Labs используется для изготовления охлаждающих пластин, ключевого компонента DLC-систем. По данным компании, её водоблоки позволяют снизить температуру ускорителей на целых 7 °С на кВт.

Сделка является ключевой частью стратегических инвестиций TDK в области ИИ. По данным TDK, на рынки, связанные с ИИ, уже приходится более 10 % её выручки, и она ожидает ежегодного роста в этом сегменте на 25–30 % до конца десятилетия. У TDK есть опыт использования приобретений для реорганизации своего бизнеса. Приобретение в 2005 году производителя батарей Amperex Technology помогло компании создать бизнес, который сейчас приносит ей более половины выручки, а приобретение производителя датчиков InvenSense позволило ей расширить присутствие в сегментах мобильной и промышленной электроники.

По мере ускорения развития ИИ-инфраструктуры управление тепловыми процессами стало одним из самых привлекательных направлений инвестирования в отрасли. Крупные операторы ЦОД и поставщики оборудования активно инвестируют в передовые системы охлаждения для поддержки ИИ-кластеров следующего поколения, благодаря чему создаются новые возможности для поставщиков технологий жидкостного охлаждения и специализированных компонентов.

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