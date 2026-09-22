O-Green намерена нарастить ёмкость своих ЦОД в Омане и Европе к 2028 году до 200 МВт

Новая оманская компания O-Green, поддерживаемая местными властями и специализирующаяся на «зелёной» энергетике, занялась строительством дата-центров для ИИ-проектов. Объекты разместятся как в самом султанате, так и в Испании и других европейских странах, сообщает Datacenter Dynamics. O-Green рассчитывает, что к 2028 году к работе будут готовы уже более 200 МВт мощностей.

Основанная в 2025 году компания призвана ускорить «энергетический переход» и построить интегрированную «платформу чистой энергии». В число владельцев входит принадлежащая государству Naqaa Sustainable Energy и OQ Alternative Energy. O-Green состоит из трёх подразделений: O-Green Power, занимающегося реализацией международных проектов, связанных с «зелёной» энергетикой, O-Green Technologies, выпускающего ветряные турбины и развивающей «зелёные» технологии, а также O-Green Compute & Data Centers, которое строит ИИ ЦОД для облачных операторов и гиперскейлеров с питанием недорогой возобновляемой энергией в Омане и Европе.

Проекты O-Green Power реализуют в 12 странах, общая мощность превышает 11 ГВт. Портфолио уже обеспеченных обязательствами проектов включает более 3,3 ГВт мощностей ветряной и солнечной генерации, а также более 2,3 ГВт аккумуляторных энергохранилищ (BESS) в Омане и Ботсване.

В Дукме (Duqm, Оман) компания установила крупнейшую наземную ветряную турбину (без учёта проектов материкового Китая). Расположенная неподалёку от крупного нефтеперерабатывающего предприятия OQ8, турбина стала одним из знаковых объектов в рамках долговременной стратегии Oman Vision 2040, призванной сократить зависимость экономики от экспорта углеводородов, развивая технологии и источники возобновляемой энергии.

В рамках той же национальной стратегии Оман быстро становится региональным цифровым хабом, помощь в этом оказывают государственные инициативы, развитие сети подводных кабелей в регионе и новые стратегические партнёрства. В мае компании из Омана, ОАЭ и Италии подписали соглашение о строительстве в султанате ЦОД гиперскейл-уровня мощностью 150 МВт. В 2025 году Oracle запустила в стране свой второй облачный регион OCI Dedicated Region. Всего, по данным DataCenterMap, в стране имеются 15 дата-центров, в т.ч. два, управляемых Equinix — в столице Маскате (Muscat) и втором во величине городе страны — Салале (Salalah).

Хотя ранее сообщалось, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке угрожает бизнесу ЦОД в регионе, реализация проектов там активно продолжается. Так, в мае Оман и Алжир договорились о совместном строительстве дата-центров, а в начале сентября появилась новость о том, что к 2030 году AMD, Cisco и Humain развернут в Саудовской Аравии 1 ГВт суверенной ИИ-инфраструктуры. Вместе с тем в результате атак ЦОД AWS в Бахрейне были уничтожены, а в ОАЭ — повреждены.

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