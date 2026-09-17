Cohere и Aleph Alpha договорились о слиянии, новая компания будет стоить $20 млрд

ИИ-стартапы Cohere Inc. и Aleph Alpha GmbH подписали соглашение о слиянии. Контракт официально оформляет апрельский план — на тот момент сообщалось, что немецкий ретейлер Schwarz Group GmbH планировал предоставить компании €500 млн ($573 млн) финансирования. На прошлой неделе появилась информация, что поддерживаемый канадским правительством консорциум может инвестировать ещё $3 млрд, сообщает Silicon Angle.

Базирующаяся в Торонто Cohere разрабатывает ИИ-модели для корпоративного рынка. В портфолио компании входит серия open source моделей Command. Также она предлагает специализированные алгоритмы, оптимизированные для задач вроде перевода и поиска. Новейшая модель Parse преобразует документы в формат, легко обрабатываемый ИИ-агентами. Компания зарабатывает на продаже доступа к своим моделям через API. Также она предлагает сервис North, предназначенный для повышения продуктивности с помощью ИИ. По имеющимся данным, выручка компании в прошлом году достигла $240 млн.

ИИ-провайдер добился в прошлом сентябре капитализации в $7 млрд. Предполагается, что создаваемая в результате слияния Cohere и Aleph Alpha компания будет оценена в $20 млрд, инвесторы рассчитывают, что сделка откроет значительные возможности для развития нового бизнеса. Cohere, со своей стороны, привлекла около $126 млн венчурного финансирования.

Немецкая Aleph Alpha разрабатывает малые языковые модели (SLM) для корпоративных клиентов и правительственных структур. По данным компании, её разработчики создали кастомные бенчмарки, позволяющие оценивать работу предлагаемых компанией алгоритмов. Также бизнес помогает клиентам в решении последующих задач вроде внедрения моделей. Попутно компания ведёт и фундаментальные исследования. В прошлом году она представила библиотеку, позволяющую удвоить производительность ИИ-моделей при инференсе. Недавно компания детализировала новый подход, позволяющий предотвратить ИИ-галлюцинации в RAG-системах.

Cohere и Aleph Alpha намерены работать в дальнейшем под брендом Cohere после одобрения сделки всеми регуляторами. Объединённая организация сохранит штаб-квартиры в Берлине и Торонто, а действующая штаб-квартира Aleph Alpha в Гейдельберге (германия) станет исследовательским центром.

По данным Cohere, одним из приоритетов новой компании станет укрепление партнёрства с Schwarz Group. Ретейлер имеет облачное подразделение STACKIT, занимающееся ИИ-задачами, а также хостингом других приложений для сторонних организаций. В прошлом году компания анонсировала намерение потратить €11 млрд на новый дата-центр, в котором будут работать до 100 тыс. ИИ-ускорителей.

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