Seagate заранее распродала все накопители вплоть до 2028 года

Seagate сообщила, что бум на рынке ИИ-инфраструктуры не только поглощает все выпускаемые микросхемы памяти, но и стимулирует спрос на хранилища, давая новую жизнь HDD большой ёмкости, пишет The Register. По словам компании, облака закупают всё больше Nearline-накопителей, создавая обширную ИИ-инфраструктуру, поскольку ИИ-приложения генерируют и хранят всё большие объёмы данных. «Спрос со стороны ЦОД сейчас составляет приблизительно 90 % наших поставок в Эбайт», — заявил председатель и генеральный директор Дэйв Мосли (Dave Mosley).

Он добавил, что согласно имеющимся долгосрочным соглашениям о поставках, у компании зарезервированы объёмы выпуска вплоть до 2028 года. Добавим, что еще в феврале Seagate сообщила, что её производственные мощности по выпуску Nearline-накопителей были полностью зарезервированы на этот год, и компания начала принимать заказы на 2027 год. «Важно отметить, что мы не видим, чтобы клиенты меняли свои планы», — говорит Мосли, предположив, что крупные операторы стремятся зарезервировать мощности по выпуску жёстких дисков на годы вперед.

По его словам, драйвером спроса является развёртывание агентов ИИ, выполняющих задачи с различной степенью автономности. «С переходом от обучения моделей ИИ к инференсу и к агентным приложениям генерируется и сохраняется больше данных для исторического контекста, соответствия требованиям и будущего повторного использования. По мере того, как эти среды ЦОД становятся всё больше и сложнее, клиентам приходится искать баланс производительности, энергопотребления и стоимости», — сообщил гендиректор Seagate.

Он добавил, что облачные провайдеры решают эти проблемы с помощью многоуровневого хранения, сочетающего высокопроизводительную память и SSD-накопители с жёсткими дисками большой ёмкости. Распределяя данные KV-кеша по иерархии хранения, организации могут сохранять больше контекста и избегать повторных вычислений, отметила Seagate.

Финансовый директор Джанлука Романо (Gianluca Romano) сообщил, что рост производственных мощностей Seagate в основном обусловлен не ростом продаж самих устройств. По его словам, в 2025 году количество выпущенных накопителей осталось на прежнем уровне, но выросли поставки пластин и головок в корпусе на 15–20 %. Тем не менее, рост спроса помог увеличить выручку Seagate за 2026 финансовый год на 34 % — с $9,1 до $12,2 млрд. Выручка за IV финансовый квартал составила $3,63 млрд, что больше год к году на 48,5 % и выше прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $3,49 млрд (по данным Reuters).

Скорректированная прибыль (non-GAAP) составила $5,71 на разводнённую акцию по сравнению с прогнозом в $5,09. Продажи накопителей для ЦОД увеличились до $2,93 млрд (рост — 57 %), что составляет 81 % всех продаж. Всего было поставлено накопителей на 218 Эбайт (рост — на 34 %), в том числе Nearline-накопителей на 195 Эбайт (рост — на 43 %). В I квартале 2027 финансового года компания прогнозирует выручку в размере $4,1 млрд ± $100 млн, что выше средней оценки аналитиков в $3,75 млрд. Прогноз по скорректированной прибыли (non-GAAP) — $7,30 ± $0,20 на разводнённую акцию. Консенсус-прогноз аналитиков — $5,80 на разводнённую акцию.

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