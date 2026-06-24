Backblaze предоставит CoreWeave HDD-хранилища на $335 млн

Предоставляющие услуги облачного хранения данных Backblaze заключила с лидером неооблачного рынка CoreWeave пятилетнее соглашение стоимостью $335 млн на несколько Эбайт, сообщает Blocks & Files. В число клиентов CoreWeave входят 9 из 10 крупнейших разрабочтиков ИИ-моделей, корпоративные пользователи и исследовательские организации. Это вторая крупная сделка CoreWeave с поставщиком систем хранения — в ноябре с VAST Data был заключен контракт на $1,17 млрд

Backblaze обеспечит HDD-хранилище для CoreWeave AI Object Storage. Клиенты, уже использующие этот сервис с патентованным распределённым кешем LOTA, получат доступ к новым мощностям немедленно, без необходимости модификации кода. По словам Backblaze, без хранилищ будут простаивать даже самые производительные вычислительные ресурсы. Сегодня сервис Backblaze B2 Cloud Storage уже имеет более 100 тыс. клиентов по всему миру, среди них есть четыре неооблачных провайдера. Для них компания создала B2 Neo, специальную версию сервиса.

По словам компании, некоторые неооблака полагались на All-Flash СХД, но по мере масштабирования платформ и роста ИИ-нагрузок экономика сервисов стала сложнее. Сегодня SSD кратно дороже HDD. Твердотельные накопители хороши для сценариев, где нужна минимальная задержка при относительно небольших объёмах данных, но на экзабайтных масштабах ситуация иная, поэтому неооблака ищут способ внедрить HDD-хранилища.

VAST Data, ключевой партнёр ряда неооблачных провайдеров, говорила, что большие затраты не мешают клиентам хранить всё на SSD, и переносить старые данные в архивы они не планируют. Тем не менее, в свете соглашения Backblaze и CoreWeave, точку зрения, возможно, придётся пересмотреть.

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