Chelsio представила 400GbE-решения седьмого поколения для ИИ ЦОД

Компания Chelsio Communications анонсировала интерконнект седьмого поколения для дата-центров, систем хранения и инфраструктур, ориентированных на ИИ. В состав представленной платформы AI Interconnect Platform входят сетевые адаптеры SmartNIC, контроллеры хранения и процессоры обработки данных (DPU).

В основу AI Interconnect Platform положена архитектура Chelsio Unified Wire: она обеспечивает поддержку стандарта 400GbE и технологии Unified RDMA, объединяющей несколько протоколов удалённого прямого доступа к памяти (iWARP и RoCEv2). Кроме того, задействованы средства ускорения работы систем хранения и оптимизации ИИ-инфраструктуры для облачных, корпоративных развёртываний и гиперскейлеров.

Среди ключевых особенностей платформы названы встроенные криптографические модули для протоколов QUIC, kTLS и IPsec/TLS/kTLS, различные варианты исполнения (PCIe 5.0, OCP 3.0) и лучшие в отрасли показатели производительности в расчёте на ватт потребляемой энергии. Говорится о поддержке виртуализации SR-IOV (Single Root I/O Virtualization), виртуальной коммутации vSwitch и пр.

В число анонсированных решений входят двух- и четырёхпортовые адаптеры S7250 / S7450 / S7450-OCP SmartNIC с поддержкой 1/10/25/50GbE. Эти изделия оптимизированы для виртуализации, встраиваемых систем и периферийных развёртываний. Кроме того, дебютировали решения S72200 / S72200-OCP SmartNIC с поддержкой 40/50/100/200GbE для масштабных облачных сред, HPC и ИИ-инфраструктур. Представлен также однопортовый адаптер S71400 SmartNIC класса 400GbE с возможностью работы в режимах 4 × 100GbE и 2 × 200GbE: устройство рассчитано на сверхмасштабные сетевые инфраструктуры.

Кроме того, Chelsio выпустит контроллеры хранения T72200/T7450. Они предназначены для ускорения выполнения задач, связанных с обработкой данных. Обеспечивается аппаратная разгрузка для NVMe/TCP, NVMe-oF, iSCSI, RDMA и пр. Устройства будут предлагаться в форм-факторах PCIe и OCP.

Все перечисленные изделия уже доступны для заказа. В декабре начнётся производство полностью программируемых карт T72200-DPU / T7450-DPU, которые сейчас доступны для ознакомления.

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