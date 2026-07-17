Разработчик гиротронного бура Quaise Energy привлёк $134 млн на строительство «сверхгорячей» геотермальной электростанции

Quaise Energy в ходе раунда финансирования серии привлекла $134 млн на реализацию инициативы Project Obsidian — «сверхгорячей» коммерческой геотермальной электростанции на территории Deschutes National Forest в Центральном Орегоне. Кроме того, компания продолжит развитие технологии гиротронного бурения с помощью электромагнитных волн миллиметрового диапазона, сообщает Converge! Digest.

Раунд возглавила Prelude Ventures, стратегические инвестиции обеспечили ERA и Idemitsu Kosan, также участие приняли и почти все действующие инвесторы, включая Safar Partners. По итогам раунда общая сумма привлечённых Quaise средств составила $230 млн, причём компания ожидает поступления дополнительного акционерного капитала, а также проектного финансирования и получения заёмных средств.

Quaise работает над системой бесконтактного электромагнитного бурения, использующей миллиметровые волны для разрушения породы для доступа к источникам геотермальной энергии с температурами 300–500 °C. В основе технологии — результаты более десяти лет исследований Массачусетского технологического института (MIT). В 2025 году на испытательном полигоне в Центральном Техасе компании удалось пробурить в граните более 100 м. Теперь возможности приближаются к 1 км, а в итоге компания рассчитывает миновать отметку в 5 км с выходом на сверхгорячие скальные породы. Пока для таких задач использовать традиционные технологии бурения экономически нецелесообразно.

Сообщается, что строительные работы уже идут, а со временем ГеоЭС достигнет гигаваттной мощности. Первое электричество с объекта должно поступить в сеть в 2030 году. Параллельно компания привлекает проектное долговое и акционерное финансирование и уже имеет договорённости о коммерческом выкупе геотермальной энергии, хотя имена заказчиков пока не разглашаются. По словам Quaise Energy, новый раунд обеспечит переход от экспериментов к коммерциализации технологии.

Геотермальная энергетика весьма востребована на рынке ЦОД. В феврале сообщалось, что Google заказала ещё 150 МВт такой энергии для своих ЦОД, помимо уже используемой. В конце июня появились данные, что Critical Energy привлекла $22 млн на строительство модульных геотермальных электростанций для ИИ ЦОД.

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