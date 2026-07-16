NVIDIA представила модули Jetson T2000 и T3000 с GPU Blackwell для ИИ-задач на периферии

Компания NVIDIA объявила о расширении семейства вычислительных модулей Jetson Thor: дебютировали изделия T2000 и T3000, предназначенные для создания робототехнических систем и запуска ИИ-приложений на периферии сети. Обе новинки построены на архитектуре Blackwell.

Младшее из двух решений, Jetson T2000, содержит шесть 64-бит вычислительных ядер Arm Neoverse-V3AE. Кроме того, задействован 1024-ядерный графический блок NVIDIA Blackwell. ИИ-производительность достигает 400 Тфлопс (FP4 Sparse). Объём памяти LPDDR5X составляет 16 Гбайт, её пропускная способность — до 137 Гбайт/с. Реализованы два сетевых интерфейса 10GbE. Энергопотребление не уточняется.

В свою очередь, модуль Jetson T3000 объединяет восемь ядер Arm Neoverse-V3AE с 1 Мбайт кеша L2 каждое и 1536-ядерный GPU на базе NVIDIA Blackwell. Быстродействие на операциях ИИ составляет до 865 Тфлопс (FP4—Sparse). Это изделие располагает 32 Гбайт памяти LPDDR5X с пропускной способностью 273 Гбайт/с. Говорится о поддержке 25GbE-подключения. Энергопотребление, согласно предварительным данным, находится в диапазоне от 20 до 65 Вт. Размеры обеих новинок — примерно 50 × 87 мм. Прочие технические характеристики пока не раскрываются.

NVIDIA намерена начать поставки Jetson T2000 и Jetson T3000 в I квартале следующего года. Разработчики уже могут приступить к созданию продуктов на новых модулях, используя комплект Jetson AGX Thor Developer Kit. Отмечается, что в число партнёров NVIDIA по экосистеме Jetson входят такие компании, как ADLINK, Advantech, AAEON, Aetina, Auvidea, AVerMedia, Connect Tech, ForeCR, JWIPC, NEXCOM Robotic Solutions, Realtimes, Seeed Studio, Twowin, TZTEK и YUAN. Некоторые из них уже объявили о намерении выпустить решения на новых аппаратных платформах.

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