NTT Facilities разработала модульную архитектуру ЦОД, которая наполовину сократит сроки строительства гиперскейл-объектов

NTT Facilities объявила о разработке новой схемы строительства дата-центров, предусматривающей предварительное создание готовых модулей. Это позволит заметно сократить сроки ввода новых ЦОД гиперскейл-уровня в эксплуатацию, сообщает Datacenter Dynamics.

Метод Hyper Ready Module предполагает использование готовых модулей, доставляемых на стройплощадки для быстрого монтажа и ввода в эксплуатацию. Утверждается, что дата-центр гиперскейл-уровня можно построить за два года, из которых один уйдёт на планирование и разработку, а второй — на собственно возведение. При этом компания заявляет, что строительство крупных ЦОД в норме занимает три-четыре года.

По словам NTT Facilities, стандартизация процесса от проектирования до строительства должна сократить время, необходимое на возведение ЦОД мощностью в десятки и сотни МВт, приблизительно на 50 % в сравнении с традиционными методами. Одна из особенностей модельного подхода NTT — размещение всго оборудования для охлаждения и электроснабжения вне основного здания. Это позволяет значительно упростить заводское производство модулей.

«Внутри» используется метод Design for Manufacturing — практика разработки компонентов для оптимизации их выпуска и сборки. В частности, это означает, что трубы системы охлаждения и электропроводка будут выпускаться в виде модулей стандартных размеров, поэтому их будет легко монтировать непосредственно на площадке. Кроме того, электрооборудование будет тоже выполнено в модульном варианте. Сообщается, что компания намерена предлагать свои продукты операторам ЦОД.

По мнению NTT, она предлагает концепцию «идеального ЦОД», учитывающую сразу ряд аспектов, включая обеспечение высокой плотности размещения оборудования, устранение проблемы повышенного тепловыделения, ускорение достижения углеродной нейтральности, а также «гармоничную» интеграцию объектов в местные сообщества.

Конечно, модульное строительство не является принципиально новым подходом, но чаще оно применялось для небольших объектов, а не кампусов гигаваттного уровня. Так, AWS в рамках Project Houdini исследует возможность «поточного» строительства модульных ЦОД для ускоренного развития новых мощностей. Работы ведутся и в России — ранее МТС объявила о выходе на рынок модульных ЦОД.

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