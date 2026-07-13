DeepInfra развернула в Торонто кластер из более чем 1 тыс. NVIDIA Blackwell B300

Компания DeepInfra открыла первый в Торонто дата-центр, оснащённый более 1 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA Blackwell B300. Объект предназначен для масштабного ИИ-инференса, сообщает Converge Digest. Новый 1,7-МВт объект — уже девятый ЦОД компании, благодаря которому она выходит за пределы США. DeepInfra владеет собственной ИИ-инфраструктурой и управляет ей, обрабатывая около 5 трлн токенов в неделю на платформе, поддерживающей более 200 открытых моделей и OpenAI-совместимые API.

Кластер в Торонто заработал после того, как DeepInfra привлекла в мае $107 млн в ходе раунда финансирования серии B. Она заявила, что инвестиции будут поддерживать экспансию компании в мире, с опорой на специально созданное облако для инференса, инструменты для разработчиков, а также внедрение моделей нового поколения. Раунд финансирования совместно возглавили 500 Global и Georges Harik, участие приняли A.Capital Ventures, Crescent Cove, Felicis, NVIDIA, Peak6, Samsung Next, Supermicro и Upper90. Канадой интересуются и крупные игроки — на днях Meta✴ объявила, что построит в Альберте свой первый в стране ЦОД и газовую электростанцию для него.

Объект в Торонто позиционируется как часть стратегии создания распределённой инфраструктуры, разработанной для того, чтобы мощности ИИ-ускорителей оказались ближе к клиентам, конечным пользователям и данным. В мае DeepInfra сообщала, что выручка утроилась с начала 2026 года и около 30 % токенов связаны с использованием систем на основе ИИ-агентов. Расширение компании ставит её в один ряд с растущим числом ориентированных на инференс провайдеров ИИ-инфраструктуры и облачных провайдеров ИИ-ускорителей.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: