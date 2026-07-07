Канадская Coractive взялась за развитие полого оптоволокна

Канадская компания Coractive объявила о расширении в Квебеке R&D и производства высокопроизводительного полого оптоволокна (HCF) для ИИ-инфраструктуры и оптических сетей нового поколения, сообщает Converge Digest. Расширение стало возможным благодаря «материнской» структуре Han’s Laser, недавно направившей средства на создание платформы для выпуска преформ и волокна, а также покупку 51 % доли в компании LinFiber Technology, разработчике HCF.

Coractive намерена использовать ресурсы глобальной цепочки поставок материнской компании, при этом она продолжит вести независимую деятельность в Канаде. По словам главы Coractive Лисянь Вана (Lixian Wang), компания с 27-летней историей продолжит соблюдать все законы, нормы регуляторов и правила экспортного контроля, принятые как в Канаде, так и за рубежом.

HCF-решения рассматриваются как перспективный вариант для оптической связи, интерконнектов между ЦОД, облачных вычислений, HPC и мощных лазерных систем. Поставки специального оптоволокна планируются в Северной Америке, Европе и на других рынках мира. HCF пока остаётся сравнительно новой технологией в сравнении с классическим оптоволокном, но покупка Microsoft разработчика HCF — компании Lumenisity, договорённость о выпуске полого оптоволокна с Corning Incorporated и Heraeus Covantics. Китайская YOFC также успешно протестировала HCF собственного производства.

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