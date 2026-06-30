51,3 Тбит/с на 206,5 км без усилителей — китайская YOFC успешно протестировала полое оптоволокно

Китайская Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) объявила об успешном завершении тестировани линии связи с использованием полого оптоволокна (HFC) и WDM, сообщает Tom’s Hardware. В ходе испытаний достигнута рекордная для отрасли совокупная пропускная способность 51,3 Тбит/с (1,2 Тбит/с на длину волну) на расстояние порядка 206,5 км без активного усиления сигнала по пути.

Эксперимент проводился совместно с государственным телеком-оператором China Telecom и производителем оптического оборудования Dekoli. Участники проекта утверждают, что речь идёт о новом мировом рекорде при WDM-передаче без регенерации сигнала и использования активных усилителей, для которых требуется внешнее питание. Применялись только стандартное усиление на эрбиевом волокне (EDFA). Демонстрацию провели на платформе лаборатории National Key Laboratory for Advanced Manufacturing and Application Technologies of Optical Fibers and Cables.

Успех свидетельствует о значительном шаге вперёд в сфере оптической связи. В отличие от предыдущих результатов с использованием полого оптоволокна, одновременно достигнута высокая пропускная способность, большая дальность передачи информации и использование схемы усиления в действующей сети, а не лабораторных условиях. Результата удалось добиться благодаря собственному алгоритму оптимизации скорости и распределения мощности для каждой длины волны. По словам YOFC, её полое оптоволокно HollowBand обеспечивает на 31 % меньшую задержку, на 47% более высокую скорость передачи и практически нулевую нелинейность по сравнению с обычным волокном с цельным сердечником.

Перспективы HCF уже привлекают большие деньги, в первую очередь на Западе. Microsoft активно развивает направление после покупки Lumenisity в 2022 году, и в сентябре 2025 года заключила соглашения с Corning и Heraeus о масштабировании выпуска HCF для инфраструктуры Azure, поскольку такое волокно особенно хорошо для объединения дата-центров. Собственное полое оптоволокно использует и AWS. По её данным, задержки снизились приблизительно на 30 % в сравнении со стандартным оптоволокном. Corning поставляет волокно как Microsoft, так и Meta✴ и Lumen, а при поддержке NVIDIA расширяет производство в Северной Каролине и других штатах.

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