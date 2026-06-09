Amazon заключила многолетнее соглашение с Corning на поставку оптоволокна для своих ЦОД

Amazon объявила о заключении многомиллиардного многолетнего соглашения с компанией Corning Incorporated о поставке оптического волокна, кабелей и решений для обеспечения связи, необходимых для расширяющейся инфраструктуры ЦОД Amazon в США.

Благодаря сделке будет создана 1 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест на производственных предприятиях Corning в Северной Каролине, а также сотни дополнительных рабочих мест в строительной сфере для расширения её предприятий. Кроме того, в рамках соглашения Amazon будет сотрудничать с Corning в реализации программы подготовки специалистов по волоконной оптике совместно с Колледжем сообщества Катоба-Вэлли. Вместе с тем сумма сделки и сроки её действия не раскрываются.

Для Corning это третья крупная сделка в этом году с операторами рынка ИИ ЦОД. В январе Corning подписала соглашение с Meta✴, в рамках которого поставит до 2030 года оптоволоконные кабели для инфраструктуры ИИ ЦОД на сумму до $6 млрд. Как отметил ресурс Techblog.comsoc.org, в этих сетях всё чаще используются архитектуры с высокой плотностью волокон, соответствующие топологиям типа Leaf-Spine и таким стандартам, как IEEE 802.3bs/ck (400G/800G Ethernet), а также технологиям параллельных одномодовых волокон (PSM) и мультиплексирования с разделением по длинам волн (WDM), определённым в ITU-T G.694.x. Сделка поможет Corning в строительстве завода по производству оптических кабелей в Хикори (Hickory, Северная Каролина), расширение которого, как ожидается, создаст около 1 тыс. рабочих мест. При этом Meta✴ станет для предприятия основным заказчиком.

Затем, в мае, NVIDIA выделила в рамках соглашения о долгосрочном партнёрстве $500 млн компании Corning на поддержку строительства трёх новых предприятий по производству оптического оборудования для ЦОД в Северной Каролине и Техасе. При выполнении определённых условий сумма сделки может быть увеличена до $3,2 млрд.

Ожидается, что благодаря этим инвестициям производственные мощности Corning в США по выпуску оптического оборудования вырастут примерно в 10 раз, а внутреннее производство оптоволокна увеличится более чем на 50 %, ориентируясь на требования к интерконнектам ИИ-кластеров, характеризующихся большим количеством волокон и низкой задержкой, соответствующих стандарту IEEE 802.3 Ethernet и развивающимся экосистемам интегрированной оптики.

Ещё раньше, в сентябре 2025 года, Microsoft заключила соглашение с Corning и Heraeus по поводу производства полого волокна (HCF), технологии, соответствующей стандартам ITU-T G.650. HCF обеспечивает меньшую задержку (сниженный групповой индекс) и улучшенную производительность для чувствительных к задержке рабочих ИИ-нагрузок и передачи данных между ЦОД.

До этого, в августе 2024 года, Corning и Lumen заключили соглашение о поставках волоконно-оптических кабелей следующего поколения для поддержки роста ИИ-трафика, соответствующих стандартам ITU-T G.652.D и G.657.

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