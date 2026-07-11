Siemens и FuelCell Energy совместно запитают ЦОД от топливных ячеек

Siemens достигла соглашения с разработчиком водородных топливных ячеек FuelCell Energy. Компании намерены поддерживать развитие систем электрогенерации на основе водородных элементов, основными клиентами рассматриваются операторы ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics.

Компании подписали необязывающий меморандум о взаимопонимании, согласно которому Siemens будет разрабатывать и поставлять ключевую инфраструктуру для установки топливных элементов FuelCell Energy, поддерживая реализацию коммерческих проектов мощностью более 100 МВт.

Кроме того, партнёры будут совместно создавать распределённые энергетические системы, объединяющие топливные ячейки, аккумуляторные энергохранилища, элементы управления микросетями, а также электрооборудование среднего напряжения. Также предусмотрены проектирование, доставка и интеграция. Компании будут совместно оценивать способы масштабирования проектов для оптимизации сроков работ и снижения себестоимости.

По словам представителя Siemens Smart Infrastructure, объединив технологии топливных ячеек FuelCell Energy с электрической инфраструктурой Siemens, её сервисами и опытом в интеграции энергопроектов, можно поставлять клиентам масштабируемые решения для генерации энергии на площадках самих ЦОД и других энергоёмких объектов. Главным преимуществом, по мнению партнёров, станет возможность объединить вместе генерирующее оборудование и инфраструктуру в едином решении.

FuelCell Energy предлагает патентованную технологию высокотемпературных топливных ячеек на расплавленных карбонатах (MCFC). Компания предлагает операторам ЦОД системы мощностью 1,25, 2,5 и 12,5 МВт. В июне компания подписала первую юридически обязывающую сделку с американским девелопером Fit Energy USA на развёртывание до 380 МВт генерирующих мощностей «за счётчиком» на территории самих ЦОД.

Также компания подписала два необязывающих соглашения. Вместе с Sustainable Development Capital (SDCL) она изучит возможность внедрения 450 МВт на мировом рынке ЦОД, а с застройщиком ИИ ЦОД Inuverse — об изучении возможности строительства до 100 МВт энергетических мощностей на основе топливных ячеек при ЦОД в Тэгу (Daegu, Южная Корея).

Топливные ячейки становятся всё популярнее на рынке дата-центров. Крупнейшим игроком в этом сегменте считается Bloom Energy, которая подписала ряд сделок об энергоснабжении ЦОД на рынке США. Так, имеются договорённости с AEP Ohio, CoreWeave, Oracle и Nebius об энергообеспечении с помощью фирменных топливных элементов.

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