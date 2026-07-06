Представлена российская платформа «Боцман AI» для запуска ИИ-моделей внутри защищённого контура компании

«Группа Астра» объявила о выпуске программного комплекса «Боцман AI», предназначенного для развёртывания языковых и других моделей искусственного интеллекта внутри защищённого контура организации, без передачи данных во внешние облачные сервисы.

«Боцман AI» является расширением платформы «Боцман» — отечественного решения оркестрации контейнеров на базе Kubernetes, входящего в состав Astra Dev Platform и ориентированного на компании, которые строят внутренние платформы разработки и эксплуатируют приложения в изолированных или регулируемых IT-инфраструктурах. Решение позволяет организациям разворачивать и запускать ИИ-нагрузки внутри собственного сетевого контура — с сохранением суверенитета над данными, предсказуемыми затратами и без привязки к зарубежным провайдерам.

Для работы с «Боцман AI» достаточно произвести описание ИИ-модели через стандартный Kubernetes-ресурс — всё остальное система делает автоматически, говорят разработчики. Она самостоятельно подготавливает хранилище весов и запускает среду выполнения с нужным движком — будь то vLLM, Ollama, SGLang или FasterWhisper, после чего публикует модель через единый шлюз. Отдельного внимания заслуживает механизм обновлений — они происходят без образования окна недоступности, что особенно критично при работе с дорогостоящей GPU-инфраструктурой.

Для взаимодействия с моделями в «Боцман AI» задействован OpenAI-совместимый API. Помимо базовой функциональности, платформа предлагает ряд инструментов для промышленной эксплуатации. В неё встроены автоматическое масштабирование под нагрузку, система биллинга и управление API-ключами с контролем бюджетов, что позволяет прозрачно распределять ресурсы между командами и проектами. Установка программного решения осуществляется через «Боцман Apps & Marketplace» в виде Helm-чарта.

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