«Мегафон» связал Россию и Китай новым магистральным каналом связи

«Мегафон» совместно с China Telecom ввели в эксплуатацию новый магистральный канал связи, соединивший Россию и Китай. Трафик будет перемещаться между Хабаровском и Гонконгом по «сокращённому маршруту», избегая транзитных стран. Раньше российские пользователи получали доступ к некоторым сервисам из КНР по значительно более протяжённому маршруту. Сначала данные отправлялись в европейские транспортные хабы, только после этого трафик перенаправлялся в КНР.

Особенно заметны задержки были жителям Сибири и Дальнего Востока — несмотря на кажущуюся близость Китая, запрос сначала проходил через всю территорию России в Европу, и только оттуда перенаправлялся снова на Дальний Восток. Теперь, после запуска нового канала связи, информация напрямую переправляется в экосистему China Telecom, благодаря чему сократились задержки и повысилась стабильность соединения в сервисах, для которых время прохождения сигнала играет большую роль — мессенджерах, онлайн-играх и др. Сообщается, что задержки удалось сократить более чем в три раза.

По словам представителя «Мегафона», сегодня азиатский регион становится для телеком-рынка России не менее важным, чем Европа. В I квартале 2026 года соответствующий трафик вырос почти на 50 % г/г, во многом благодаря обращениям к китайским мессенджерам и маркетплейсам. Компания развивает альтернативные цифровые маршруты, повышая надёжность и качество своей инфраструктуры, не в последнюю очередь для жителей восточной части страны.

Новый канал — продолжение стратегии развития азиатского «направления международной связности» компании. Телеком-оператор укрепляет прямые маршруты обмена данными с ключевыми регионами мира, обеспечивая стабильный доступ к популярным цифровым площадкам вроде WeChat, Baidu, Taobao, AliExpress и др., говорится в пресс-релизе.

В феврале уже сообщалось о вводе в эксплуатацию нового ЦОД «Мегафона» в Хабаровске. Было заявлено, что объект соответствует отраслевым стандартам и призван обеспечить надёжную работу сетевой инфраструктуры оператора на Дальнем Востоке. Ранее компания запустил на Дальнем Востоке 400-км магистральную линию связи с использованием отечественных DWDM-систем Т8. Кроме того, продолжается развитие трансъевразийской ВОЛС TEA NEXT.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: