«Мегафон» построил частную LTE‑сеть протяжённостью более 530 км

Оператор «Мегафон» сообщил о завершении масштабного проекта по созданию частной LTE‑сети для предприятия «Эльгауголь», управляющего комплексом активов по добыче и транспортировке угля.

Развёрнутая телекоммуникационной компанией сетевая инфраструктура объединила три ключевых объекта угледобывающего холдинга: Эльгинское угольное месторождение, порт «Эльга» и Тихоокеанскую железнодорожную ветку. Это позволило создать крупнейшую в России Private LTE‑сеть протяжённостью более 530 километров, которая обеспечивает голосовую связь, передачу данных, телеметрию и позиционирование техники. Решение позволяет координировать логистику, управлять производственными процессами и внедрять промышленные IoT‑сервисы.

Проект реализовывался в несколько этапов. Первый стартовал в 2022 году на месторождении и стал основой для цифровизации производственных процессов предприятия. В 2024 году сеть была модернизирована: расширено покрытие и увеличена скорость мобильного интернета, построены дополнительные базовые станции для работы на труднодоступных участках. Также была запущена вторая очередь проекта в порту «Эльга», что обеспечило полное покрытие производственной зоны.

Завершающим этапом стало строительство сети вдоль Тихоокеанской железной дороги от Якутии до Хабаровского края. Специалисты «Мегафона» установили несколько десятков базовых станций, обеспечив мобильное покрытие на всём протяжении железнодорожной линии. Это повысило безопасность и надёжность движения поездов, а также позволило в режиме реального времени контролировать перемещение техники и грузов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: