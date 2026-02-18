Новый дата‑центр «Мегафона» начал работу в Хабаровском крае

«Мегафон» сообщил о вводе в эксплуатацию нового ЦОД в Хабаровске. Вычислительный комплекс построен по модульному принципу, предусматривающему дальнейшее масштабирование объекта и размещение 110 стоек общей мощностью до 1 МВт.

Дата‑центр соответствует отраслевым стандартам и призван обеспечить надёжную работу сетевой инфраструктуры оператора на Дальнем Востоке, говорит компания. ЦОД оснащён системой резервирования, которая позволяет проводить необходимые технические мероприятия без остановки работы оборудования и гарантирует непрерывность предоставления услуг. Мониторинг всех систем объекта ведётся в круглосуточном режиме. Комплексная система безопасности с автоматическим пожаротушением обеспечивает защиту машинных залов и служебных помещений.

Сеть «Мегафона» насчитывает более 115 ЦОД по всей стране. В 2025 году новые вычислительные площадки с возможностью дальнейшего расширения построены в Твери, Екатеринбурге и Санкт‑Петербурге. Решение оператора о развитии сети собственных дата‑центров обусловлено ростом объёма пользовательских данных, необходимостью обеспечить качественную обработку высоконагруженных потоковых данных под будущие задачи бизнеса и усиление надёжности сервисов.

Ранее, напомним, оператор «Мегафон» запустил на Дальнем Востоке магистральную линию связи с использованием DWDM-систем российского производителя «Т8». Новая линия, обеспечивающая скорость передачи данных в 100 Гбит/с, организована между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, что составляет более 400 км.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: