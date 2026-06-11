«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства

Телекоммуникационный оператор «Мегафон» в рамках пилотного проекта развернул магистральную линию связи между двумя московскими дата-центрами с использованием компактных высокоскоростных оптических трансиверов производства отечественной компании «Неорос». Они обеспечивают передачу данных со скоростью от 100 Гбит/c до 400 Гбит/c и выполняют функции транспондеров, но при этом устанавливаются непосредственно в маршрутизатор.

Классическая схема построения магистральных каналов предполагает использование маршрутизаторов, определяющих, куда именно должны быть направлены потоки данных, и дорогостоящих DWDM‑транспондеров, которые передают информацию по оптоволоконному кабелю. С помощью сетевого оборудования «Неорос» инженеры «Мегафона» оптимизировали процесс организации магистральных каналов. Это, по заверениям компании, позволило увеличить пропускную способность каналов мобильной сети в четыре раза, и сократить затраты на строительство таких линий в шесть раз.

«Мы последовательно улучшаем архитектуру магистральной сети, чтобы она соответствовала актуальным требованиям. Использование нового решения позволяет нам быстрее и эффективнее строить высокоскоростные каналы между ключевыми площадками, формируя технологическую основу для дальнейшего развития инфраструктуры. Следующим этапом станет масштабирование проекта на другие ЦОД по всей стране», — заявили в «Мегафоне».

Сеть «Мегафона» насчитывает более 115 центров обработки данных. За последние два года новые ЦОД были построены в Хабаровске, Твери, Екатеринбурге и Санкт‑Петербурге.

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