InnoGrit представила контроллер для SSD с интерфейсом PCIe 6.0 вместимостью до 256 Тбайт

Китайская компания InnoGrit представила свой первый контроллер для SSD с интерфейсом PCIe 6.0 x4. Изделие IG5686 Crestone предназначено для построения накопителей для дата-центров и облачных платформ, ориентированных ресурсоёмкие ИИ-нагрузки.

Контроллер поддерживает стандарт NVMe 2.3. Допускается использование чипов флеш-памяти SLC/MLC/TLC/QLC NAND и SCM. При этом сами SSD могут выполняться в различных форм-факторах, включая E1.S и E3.S. Решение IG5686 Crestone обеспечивает скорость чтения информации до 28 Гбайт/с и скорость записи до 22 Гбайт/с. Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных теоретически достигает 7 млн, при произвольной записи — 5 млн. Максимально допустимая вместимость накопителей — 256 Тбайт.

Помимо этого, компания InnoGrit разработала контроллер Cascade IG5676 для устройств CXL 3.1 Type-3. Это решение поддерживает высокоскоростную память с низкой задержкой XL-Flash. Возможно создание SSD ёмкостью до 2 Тбайт.

В дальнейшем InnoGrit планирует повышать производительность своих контроллеров. Так, к 2027 году компания рассчитывает довести показатель IOPS в передовых устройствах до 25–50 млн путём оптимизации и более глубокой интеграции стандартов PCIe 6.0 и CXL. В 2028 году величина IOPS, как предполагается, приблизится к 100 млн. Это позволит вывести на новый уровень быстродействие платформ хранения данных для ИИ.

Нужно отметить, что контроллеры для SSD с интерфейсом PCIe 6.0 проектируют и другие участники рынка. В частности, такое решение недавно продемонстрировала компания Phison. Кроме того, соответствующими разработками занимается Silicon Motion.

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