Phison представила SSD-контроллер с поддержкой PCIe 6.0

Компания Phison на выставке Computex 2026 продемонстрировала SSD-контроллер следующего поколения PS5303-X3-66. Изделие предназначено для построения высокопроизводительных накопителей корпоративного класса с интерфейсом PCIe 6.0 х4.

Контроллер соответствует спецификациям NVMe 2.3 и OCP v2.6. Говорится о поддержке средств безопасности TCG Opal 2.3, DOE, IDE, Caliptra и CNSA 2.0. Решение теоретически позволяет создавать SSD вместимостью до 2 Пбайт.

Чип PS5303-X3-66 обеспечивает производительность до 28 000 Мбайт/с в режимах последовательного чтения и записи. Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольных чтении и записи достигает 6,8 млн. Энергетическая эффективность находится на уровне 4000 Мбайт/с/Вт. По всем этим показателям новый контроллер в два раза превосходит решения предыдущего поколения с поддержкой PCIe 5.0.

Кроме того, Phison показала новые накопители на основе PS5303-X3-66 — устройства Pascari PCIe Gen6. Они будут предлагаться в различных вариантах исполнения, включая E3.S и E1.S. В конструкцию этих SSD входят модули DRAM-памяти производства SK Hynix (Hynix H25T3TG88G).

В дополнение к новому контроллеру Phison готовит другие решения с поддержкой PCIe 6.0, включая ретаймеры и редрайверы. Кроме того, компания разработала собственный нейропроцессор (AI NPU) с кодовым именем Topaz, который содержит четыре специализированных ядра. Заявленная ИИ-производительность достигает 40 TOPS. Реализована поддержка памяти LPDDR5/5X-8533. При изготовлении применяется 6-нм технология TSMC. Восемь таких NPU положены в основу карты расширения с интерфейсом PCIe 6.0 x4, которая обеспечивает суммарное быстродействие на уровне 320 TOPS.

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