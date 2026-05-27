В очередь за холодом: Modine получила предзаказ на системы охлаждения для ЦОД на $4 млрд

На рынке ИИ-инфраструктуры наметилась новая тенденция. Производитель систем охлаждения Modine заключил соглашение с неназванным стратегическим партнёром на сумму $4 млрд, причём на годы вперёд, сообщает Datacenter Knowledge.

Контракт предусматривает поставки до 2029 года систем охлаждения Airedale для ЦОД и авансовый платёж в размере $165 млн, который пойдёт на расширение производства Modine. Клиенту гарантируется выделение части мощностей под его потребности в 2027–2029 гг. При этом имя заказчика не раскрывается, равно как и тип класс охлаждения, жидкостное или воздушное.

Данные косвенно свидетельствуют о том, как меняется подход к строительству ИИ ЦОД. Если раньше системы охлаждения закупали в обычном для инженерного оборудования режиме на этапе строительства, то теперь рост плотности кластеров ИИ-вычислителей и увеличение тепловых нагрузок превращает системы охлаждения в чрезвычайно дефицитный ресурс. Крупные операторы ИИ ЦОД всё чаще резервируют производственные мощности партнёров заранее, предпочитая разовым покупкам фактическое финансирование расширения заводов и заключение соглашений на долгие годы.

По словам отраслевых экспертов, охлаждение приобрело критическую важность наряду с доступом к энергии, трансформаторами, коммутаторами, земельными участками, ВОЛС и ИИ-ускорителями. Наличие систем охлаждения уже определяет сроки запуска ИИ-кампусов. Отрасль всё больше напоминает рынок полупроводников, где основные мощности тоже давно распределены заранее, поскольку покупатели стремятся свести к минимуму риски дефицита оборудования и задержек поставок.

Хотя основное внимание всё ещё уделяется доступности электричества, крупные ИИ ЦОД зависят и от поставок других компонентов с довольно длительными сроками производства, включая чиллеры, насосы, теплообменники, CDU, генераторы, трансформаторы и сетевое оборудование. Многие цепочки поставок соответствующих компонентов уже испытывают значительные нагрузки из-за массового строительства ИИ ЦОД.

В 2025 году Schneider Electric объявила о заключении соглашений в интересах операторов ЦОД США почти на $2,3 млрд, включая сделку со Switch на $1,9 млрд, предусматривающую поставки энергетических модулей и систем охлаждения. Отдельно было заключено соглашение в Digital Realty о поставках ИБП и распределительного оборудования.

По словам экспертов, подобное «авансовое» финансирование расширения производства превращается в новую норму. Вместо того, чтобы ожидать, пока поставщики компонентов и оборудования сами нарастят производственные мощности, клиенты готовы инвестировать в заводы напрямую. В обмен они рассчитывают на гарантированные поставки именно им. Это позволяет минимизировать задержки поставок и лучше контролировать сроки развёртывания инфраструктуры.

Как считают эксперты, по мере роста количества гигаваттных кампусов, закупка оборудования для них всё больше становится похожей на промышленное планирование использования ресурсов. Наиболее дефицитными становятся уже не только сами ЦОД, а доступ к производственным мощностям. При этом системы охлаждения для ЦОД чрезвычайно важны. Например, в марте сообщалось, что в жаркие дни ИИ ЦОД США способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день.

