Аппаратный «ZIP-ускоритель» Huawei сжимает архивные данные в 90 раз

Huawei анонсировала аппаратный ускоритель для СХД для резервного копирования Huawei OceanProtect, который использует «алгоритмы HZU для глубокого сжатия с коэффициентом до 90:1», что, как утверждает производитель, на 20 % выше, чем у лучшего аналога, передаёт Blocks & Files. Кроме того, по словам Huawei, она имеет единственную в отрасли эффективную гарантию ёмкости, «исключая необходимость в оценке коэффициента компрессии».

Huawei использует комбинацию многоуровневой, встроенной дедупликации данных с блоками переменной длины (VLD) с сжатием на основе свойств и компактизацией на уровне байтов, применяемой к резервным копиям. Как правило, они отличаются высокой избыточностью данных. Особенно это касается таких операций, как ежедневное полные снимки виртуальных машин.

Семейство алгоритмов сжатия HZU (HZBC), разработанных Huawei, включает в себя «быстрое нелинейное преобразование и упрощённый метод прогнозирования контекста». Как утверждает Huawei эти алгоритмы могут обеспечить результаты, превосходящие результаты LZ-алгоритмов и повысить коэффициент сжатия примерно на 30 %».

Как полагает Blocks & Files, используется четырёхэтапная схема компрессии:

Предварительная обработка для очистки данных.

Многоуровневая, встроенная VLD.

Сжатие HZBC.

Компактизация на уровне байтов.

Huawei запатентовала используемые алгоритмы дедупликации и сжатия. Технология включает выбор алгоритмов сжатия, наиболее подходящих для резервного копирования конкретных типов данных, а фактический коэффициент сжатия зависит от типа приложения и политики резервного копирования.

Утверждается, что аппаратный ускоритель разгружает основной процессор СХД до 22 %. Поскольку системы OceanProtect используют All-Flash-накопители, а не более дешёвые диски, то чем эффективнее компрессии, тем лучше. Huawei использует QLC-накопители с выделенной адаптивной SLC-зоной для обработки «горячих» данных и более быстрого восстановления данных. У Everpure также есть аппаратный ускоритель DirectCompress Accelerator на базе FPGA для сжатия данных на лету и разгрузки CPU хранилища.

Портфолио Huawei включает системы OceanProtect X3000, X6000 и E8000. Недавно были анонсированы также Huawei X8100 и X9100. Более ранние системы, использующие технологии сжатия предыдущих поколений, поддерживали коэффициент сжатия до 72:1. А новые системы к тому же работают до 50 % быстрее. Также отмечается, что OceanProtect X8100 обеспечивает защиту от программ-вымогателей на 99,99 %.

