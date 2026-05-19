NextEra Energy купит Dominion Energy, превратившись в крупнейшую в мире регулируемую энергокомпанию

NextEra Energy заключила соглашение о покупке ключевого игрока на энергетическом рынке Вирджинии, где находится самый крупный рынок ЦОД в мире — компании Dominion Energy. Это позволит создать крупнейшую в мире регулируемую энергокомпанию (с ценами, устанавливаемыми властями), сообщает Datacenter Dynamics. Объединённая компания будет обслуживать около 10 млн клиентов. Общие генерирующие мощности составят 110 ГВт.

В рамках сделки акционеры Dominion Energy получат по 0,8138 акции NextEra Energy за каждую принадлежащую им акцию продаваемой компании. В результате акционерам NextEra и Dominion будет принадлежать приблизительно 74,5 % и 25,5 % акций обновлённой компании соответственно, которая оставит название NextEra Energy.

По словам представителя NextEra, энергия нужна уже «сейчас, а не через несколько лет», а большой масштаб обеспечит эффективность капиталовложений и операций и позволит эффективно закупать, строить, финансировать и эксплуатировать объекты, что в долгосрочной перспективе обеспечит более доступную энергию для клиентов.

После закрытия сделки главой новой структуры останется нынешний генеральный директор NextEra Джон Кетчум (John Ketchum), он же будет председателем совета директоров. Нынешний глава Dominion станет президентом и генеральным директором подразделения регулируемых коммунальных услуг, посты топ-менеджеров в структуре NextEra получат и некоторые другие действующие руководители Dominion.

Сделка будет иметь важные последствия для компаний, действующих на рынке ЦОД, поскольку оба бизнеса являются ключевыми поставщиками электричества на этом рынке. В совокупном портфолио компаний — более 130 ГВт запланированных энергомощностей для крупных клиентов, большая часть которых связана с индустрией ЦОД.

В последнем отчёте Dominion сообщала, что на декабрь 2025 года в портфолио её контрактов находилось более 48 ГВт мощностей для дата-центров. В январе NextEra объявила о заинтересованности крупных потребителей, преимущественно гиперскейлеров, в приблизительно 20 ГВт. Их них переговоры о 9 ГВт находятся в «активной» стадии. Также уже заключено несколько соглашений стратегического характера с техногигантами, в т.ч. PPA с Google сроком на 25 лет, предусматривающий поддержку перезапуска электростанции Duane Arnold Energy Center (DAEC) в Пало (Palo, Айова) мощностью 615 МВт.

Предполагается, что сделку NextEra и Dominion закроют за 12–18 мес. при соблюдении стандартных условий и в случае одобрения акционерами компаний. Юридическим консультантом NextEra Energy выступила Kirkland & Ellis LLP, а ведущим финансовым консультантом — Lazard, в консультациях также приняли участие Bank of America (BofA) и Wells Fargo. Юридическим консультантом Dominion Energy стала McGuire Woods LLP, а Goldman Sachs и JP Morgan Securities — финансовыми консультантами.

