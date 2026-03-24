AMD EPYC Turin, 768 Гбайт RAM и 100GbE: Cloudflare представила серверы 13-го поколения

Cloudflare анонсировала серверы 13-го поколения (Gen 13) — свои самые высокопроизводительные системы, в основу которых положена аппаратная платформа AMD EPYC 9005 Turin. По сравнению с решениями Gen 12, дебютировавшими в сентябре 2024 года, новые устройства обеспечивают повышение производительности в расчёте на 1 Вт до 50% и двукратное увеличение пропускной способности.

Серверы Gen 13 имеют одноузловую односокетную архитектуру в корпусе 2U. Задействован процессор EPYC 9965 (192C/384T; 2,25/3,7 ГГц). Используется 12-канальная подсистема оперативной памяти на основе модулей DDR5-6400 ECC RDIMM суммарным объёмом 768 Гбайт (12 × 64 Гбайт). Обеспечивается пиковая пропускная способность ОЗУ на уровне 614 Гбайт/с на сокет, что на треть больше по сравнению с платформой Cloudflare Gen 12. В дополнение к шифрованию памяти (TSME) теперь шифруется и PCIe-трафик.

Машины нового поколения оснащаются тремя SSD формата E1.S толщиной 15 мм с интерфейсом PCIe 5.0 (NVMe 2.0) вместимостью 7,68 Тбайт каждый. Используются накопители Samsung PM9D3a или Micron 7600 Pro, которые рассчитаны на одну полную перезапись в сутки (1DWPD) на протяжении всего срока службы серверов (пять лет). Во фронтальной части корпуса опционально размещаются десять дополнительных отсеков для U.2 SSD с интерфейсом PCIe 5.0 (NVMe) — это позволяет унифицировать вычислительные узлы с узлами хранения. Также возможна установка двух двухслотовых FHFL-карт.

Серверы оборудованы модулями OCP 3.0 с двумя сетевыми портами 100GbE (адаптеры Intel E830-CDA2 и NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Dx). В оснащение входят контроллеры ASPEED AST2600 (BMC) и AST1060 (HRoT), а также модуль TPM (Infineon SLB 9672). Эти компоненты, а также сдвоенные чипы памяти BMC и BIOS/UEFI, находятся на внешней карте стандарта OCP DC-SCM 2.0 (Project Argus). Питание обеспечивается CRPS БП мощностью 1300 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium. За охлаждение отвечают пять 80-мм вентиляторов.

