Oxide Computer готовит блейд-платформу на базе AMD EPYC Turin

Компания Oxide Computer, по сообщению The Register, провела раунд финансирования Series C, в ходе которого на дальнейшее развитие привлечено $200 млн. Стартап планирует направить средства в том числе на создание новой стоечной платформы на аппаратной платформе AMD EPYC 9005 Turin.

Oxide Computer основана в 2019 году группой бывших инженеров Joyent и Sun Microsystems. Стартап занимается разработкой оборудования для дата-центров. При этом в качестве новой вычислительной единицы компания рассматривает целую стойку, а не отдельный сервер.

Система Oxide Computer первого поколения несёт на борту 32 вычислительных модуля, оснащённых чипами AMD EPYC 7713P (Milan). Каждый модуль содержит 64 ядра CPU, до 1 Тбайт DDR4-3200 и 10 NMVe-накопителей U.2 суммарной вместимостью 32 Тбайт. Применённая объединительная плата обеспечивает питание и коммутационную способность до 12,8 Тбит/с. Общее энергопотребление стойки находится на уровне 15 кВт.

По словам генерального директора Oxide Computer Стива Така (Steve Tuck), компания проектирует обновлённую версию своей стоечной системы, в которую будут устанавливаться процессоры EPYC поколения Turin. Такие чипы насчитывают до 192 вычислительных ядер. Говорится об использовании памяти DDR5-6400. Вкупе это даст значительный прирост производительности по сравнению с оригинальной машиной. Важным преимуществом Turin является поддержка инструкций AVX-512, предназначенных для ускорения ресурсоёмких вычислений, таких как обработка больших массивов данных, задачи ИИ и пр. Какие именно модели процессоров будут задействованы в новых серверных модулях, Так уточнять не стал.

Кроме того, Oxide Computer рассматривает возможность перехода на новые коммутационные решения, которые в перспективе придут на смену ныне применяющимся изделиям Intel Tofino 2. Одним из вариантов является чип-коммутатор Xsight Labs X2, обеспечивающий пропускную способность до 12,8 Тбит/с. При этом изучаются и другие альтернативы. Oxide Computer также не исключает, что в будущем начнёт оснащать свои системы ИИ-ускорителями на базе GPU.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: