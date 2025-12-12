Чипы-коммутаторы Xsight Labs X2 пропишутся в спутниках SpaceX Starlink V3

Компания Xsight Labs объявила о том, что её программируемые чипы-коммутаторы X2 будут использоваться в составе космических аппаратов SpaceX Starlink V3, предназначенных для организации высокоскоростного спутникового интернет-доступа в глобальном масштабе.

Изделия Xsight X2 изготавливаются по техпроцессу TSMC N5. Они обеспечивают пропускную способность до 12,8 Тбит/с. Возможно использование до 128 портов; поддерживаются режимы 100GbE, 200GbE и 400GbE. Заявленное энергопотребление составляет менее 200 Вт. Задержка при работе на скорости 100GbE — менее 700 нс. Чипы выполнены в корпусе с размерами 55 × 55 мм.

Каждый спутник Starlink V3 обеспечивает пропускную способность канала связи свыше 1 Тбит/с, что более чем в 10 раз превышает показатель Starlink V2. При этом скорость передачи данных по восходящему каналу составляет около 160 Гбит/с. Решения Xsight X2 помогут в обеспечении надёжной связи при больших нагрузках.

Отмечается, что работа глобальной инфраструктуры Starlink зависит от передачи больших объёмов данных в реальном времени, включая трафик, передаваемый по оптическим каналам между спутниками. При этом задействованы технологии адаптивного управления лучом.

В такой ситуации полностью программируемая архитектура чипа Xsight X2 позволяет динамически адаптироваться к меняющимся требованиям орбитальных линий связи, обеспечивая оптимальную производительность в различных условиях. В результате, для конечных потребителей услуг обеспечивается скорость интернет-доступа, сопоставимая с оптическими каналами.

Утверждается, что изделия Xsight X2 прошли комплексные испытания на соответствие требованиям, предъявляемым к компонентам для работы в экстремальных условиях космического пространства. Речь идет об устойчивости к вибрации, радиации, низким температурам и пр.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: