MiTAC выпустила двухузловой сервер M2810Z5 на базе AMD EPYC Turin

Компания MiTAC анонсировала 2U2N-сервер M2810Z5, ориентированный на современные дата-центры и облачные платформы. Новинка может использоваться для решения таких задач, как CDN, виртуализация, хостинг, ресурсоёмкие вычисления на базе CPU и поддержка приложений с интенсивным обменом данными.

Устройство, выполненное в форм-факторе 2U, имеет двухузловую конструкцию. Каждый узел допускает установку одного процессора AMD EPYC 9005 Turin в исполнении Socket SP5 с показателем TDP до 500 Вт и 12 модулей DDR5-5600/6000/6400 RDIMM или RDIMM-3DS суммарным объёмом до 3 Тбайт. Доступен один слот OCP 3.0 (PCIe 5.0 x16).

Каждый из узлов располагает четырьмя отсеками для накопителей формата E1.S (NVMe) с поддержкой горячей замены. MiTAC говорит о возможности установки SSD семейства Kioxia XD8 с интерфейсом PCIe 5.0. Эти изделия обеспечивают скорость чтения информации до 12,5 Гбайт/с и скорость записи до 5,8 Гбайт/с. Вместимость достигает 7,68 Тбайт. Кроме того, есть два коннектора M.2 (в расчёте на узел) для SSD типоразмера 22110/2280 с интерфейсом PCIe 4.0. Узлы наделены контроллером Aspeed AST2600, сетевым портом 1GbE на базе Intel I210-AT, выделенным сетевым портом управления 1GbE (Realtek RTL8211FD-CG), аналоговым разъёмом D-Sub, а также двумя портами USB 2.0.

Сервер M2810Z5 оборудован двумя блоками питания с резервированием мощностью 2000 Вт (80 Plus Titanium). Опционально может быть установлен модуль TPM. Применяется воздушное охлаждение с четырьмя вентиляторами диаметром 80 мм с возможностью горячей замены. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C. Габариты системы составляют 760 × 448 × 86 мм.

