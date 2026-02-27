Один из крупнейших европейских хостинг-провайдеров и операторов ЦОД — компания Hetzner предупредила клиентов, что рост цен на её услуги составит до 50 %. Это касается как имеющихся пользователей, так и будущих — в Германии, Финляндии, США и Сингапуре, сообщает The Register. Hetzner известна (пока) недорогими сервисами, в первую очередь IaaS, для разработчиков и корпоративных клиентов.

Компания сообщила, что причиной изменений стоимости её продуктов стал рост цен в разных сферах рынка IT. Компания пожаловалась, что выросла стоимость эксплуатации инфраструктуры и нового оборудования, а попытка оптимизации расходов не принесла желаемого эффекта. Список ценовых изменений свидетельствует, что многие услуги действительно значительно подорожают, многие на 30 %, а некоторые даже на 50 %, что может серьёзно сказаться на небогатых клиентах.

Стремительное развитие ИИ-индустрии стало одним из факторов, определивших движение рынка инфраструктуры в непредсказуемых направлениях на фоне спроса на всё большие вычислительные мощности. Гиперскейлеры не могут приобрести достаточно HBM, RAM и флеш-памяти, а также ИИ-ускорителей, особенно производства NVIDIA. Ожидается, что цены на DRAM- и NAND-модули в текущем квартале удвоятся, а некоторые серверные CPU уже в дефиците и скоро подорожают. Производители HDD жалуются, что распродали столько жёстких дисков, сколько собирались выпустить за весь год.

В Omdia отметили, что Hetzner фактически является провайдером облачной инфраструктуры, поэтому в подорожании сервисов даже на 50 % нет ничего удивительного — это всего лишь отражение текущей реальности. В Omdia считают, что пользователи могут ожидать повышения цен и со стороны других провайдеров. Наибольшему давлению подверглись компании-операторы второго эшелона, они в более невыгодном положении в сравнении с гиперскейлерами.

Эксперты Omdia отмечают, что рынок облачных сервисов ожидает некоторый раскол — гиперскейлеры уровня AWS, Microsoft и Google имеют долгосрочные прямые соглашения напрямую с поставщиками «железа», защищающие их от немедленного ценового шока. Тем временем средние и малые компании, не обладающие гигантской покупательной способности, в том числеHetzner и OVHcloud (тоже анонсировавшей рост цен), не имеют выбора, перекладывая издержки на пользователей. К несчастью для компаний, рассчитывающих на бюджетный облачный хостинг, инфраструктурные издержки взлетят. Рынку необходимо, чтобы компании уровня Hetzner продолжали работать и сохраняли прибыльность.

Реакция онлайн-сообщества оказалась смешанной. Одни пользователи говорят, что рост цен непосильный, поэтому им придётся искать возможные альтернативы. У некоторых небольших провайдеров действительно пока что более привлекательные цены в сравнении с Hetzner. Среди плюсов называется относительно недорогая стоимость ухода от к конкурентам. Другие же пользователи пишут, что реакция компании предсказуема. В противном случае пришлось бы вообще отказаться от облачных серверов. Отмечается, что у Hetzner всё ещё лучшее соотношение цены/производительности в сравнении с конкурентами.

Стоит отметить, что некоторые компании довольно спорно обосновывают ценообразование. Например, не так давно сообщалось, что Cisco нашла оправдание повышению цен на свои продукты, несмотря на рекордную выручку во II четверти текущего финансового года.

