Cisco нашла оправдание повышению цен, несмотря на рекордную выручку

Компания Cisco отрапортовала о работе во II четверти текущего финансового года, которая была закрыта 24 января 2026-го. Выручка поставщика сетевого оборудования достигла $15,3 млрд, что является новым квартальным рекордом. Это на 10 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года, когда было получено около $14 млрд.

Продажи продукции в годовом исчислении поднялись с $10,2 млрд до $11,6 млрд, тогда как в сегменте услуг поступления, напротив, сократились с $3,8 млрд до $3,7 млрд. Рост выручки зафиксирован во всех ключевых регионах: в Северной и Южной Америке прибавка составила 8 %, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — 15 %, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 8 %.

По итогам закрытого квартала Cisco получила $3,2 млрд чистой прибыли: это практически на треть (на 31 %) больше по сравнению с результатом годичной давности, когда компания заработала $2,4 млрд. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу увеличилась с 61¢ до 80¢.

Если рассматривать различные продуктовые категории, то выручка Cisco от сетевых технологий выросла на 21 % в годовом исчислении, достигнув $8,3 млрд. Решения в области кибербезопасности принесли около $2 млрд, что соответствует снижению на 4 % по отношению ко II кварталу предыдущего финансового года. Продажи инструментов для совместной работы поднялись на 6 % — до $1,1 млрд.

Вместе с тем, как сообщает The Register, Cisco уведомила о повышении цен на свою продукцию. Связано это с увеличение стоимости компонентов на фоне дефицита чипов памяти DRAM и NAND, спровоцированного бумом ИИ. Генеральный директор Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) заявил, что компания «продолжит отслеживать рыночные тенденции и будет вносить дополнительные корректировки по мере необходимости». По его словам, клиенты с пониманием относятся к росту цен. Финансовый директор Cisco Марк Паттерсон (Mark Patterson) добавляет, что ни один из заказчиков в сложившейся ситуации не стал пересматривать свои планы по закупкам продукции.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: