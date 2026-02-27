Nimbus Data представила универсальную All-Flash СХД FlashMax

Компания Nimbus Data анонсировала платформу хранения FlashMax класса All-Flash, разработанную для современных дата-центров с высокими нагрузками. Решение позволяет одновременно использовать блочные, файловые и объектные хранилища данных в одной системе, что упрощает построение разнородной инфраструктуры и повышает эффективность.

В семейство FlashMax вошли модели F500, F700 и F900. Все они оснащены двумя контроллерами с возможностью горячей замены. Реализована поддержка протоколов NVMe-oF (TCP и RoCEv2), iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB, AFP, FTP, TFTP и S3. Упомянуты такие функции, как дедупликация, сжатие, контрольные суммы и аппаратное шифрование. В составе устройств применяются стандартные накопители NVMe SSD в SFF-формате.

Модель FlashMax F500 стандарта 2U рассчитана на 24 накопителя суммарной вместимостью до 3 Пбайт. Возможно подключение одного модуля расширения E240 (также 2U), который также может комплектоваться 24 SSD. Таким образом, суммарная «сырая» ёмкость достигает 6 Пбайт, эффективная — 30 Пбайт. Показатель IOPS составляет до 2,2 млн, пропускная способность — до 30 Гбайт/с. Доступны следующие сетевые интерфейсы: 2 × 10GbE SFP+ и 3 × 100GbE или 6 × 25GbE или 4 × FC32.

Вариант FlashMax F700 типоразмера 2U в базовом исполнении рассчитан на 24 накопителя, но может использовать до четырёх полок E240 (в сумме до 120 SSD). «Сырая» вместимость — до 15 Пбайт, эффективная — до 75 Пбайт. Значение IOPS достигает 6,8 млн, пропускная способность — 100 Гбайт/с. Предусмотрены два порта 10GbE, а также 4 × 400GbE или 8 × 200GbE или 16 × FC64.

Старшая версия, FlashMax F900, содержит базовый узел 2U и два дополнительных 2U-модуля, а максимальная конфигурация включает до шести модулей E240. В сумме это даёт до 168 SSD с общей «сырой» ёмкостью до 21 Пбайт и эффективной вместимостью до 100 Пбайт. Прочие характеристики аналогичны модели FlashMax F700.

В устройствах применяется технология DirectLink — интерконнект на базе PCIe, который напрямую соединяет модули расширения с контроллерами ввода-вывода. Это обеспечивает высокую производительность и минимизирует задержки. Диапазон рабочих температур простирается от +5 до +40 °C. Клиентам предоставляется круглосуточная поддержка в режиме 24/7/365, а срок гарантии достигает 10 лет.

