Облачные сервисы в 2025 году росли в России самыми быстрыми темпами, опередив ИИ-сегмент

В 2025 году рынок облачных инфраструктурных и платформенных сервисов показал самые высокие темпы роста среди сегментов российской IT-индустрии, составив 226,9 млрд руб. (рост год к году — на 36,7 %), сообщается в исследовании MWS Cloud (входит в МТС Web Services). Он опередил по темпам роста даже бурно развивающийся ИИ-рынок, увеличившийся на 35,1 % — до 60,8 млрд руб. Третье место в этом рейтинге занял сегмент ПО для взаимодействия с клиентами, увеличившийся на 26,6 %, от которого ненамного отстал сегмент офисного ПО (26,4 %). Всего российский рынок софта в 2025 года вырос на 23 % — до 1491,8 млрд руб.

Согласно исследованию, на втором месте в России по объёму в прошлом год был рынок ПО для управления предприятиями и бухгалтерией — 173,6 млрд руб., на третьем — рынок управления данными — 156,9 млрд руб. Далее следуют рынки ПО для взаимодействия с клиентами — 155,7 млрд руб., информационной безопасности — 146,3 млрд руб., платформенного софта — 142,6 млрд руб., приложений для управления бизнесом — 106,2 млрд руб., офисного ПО — 100,4 млрд руб.

Доля облачных решений на рынке софта России выросла с 10,7 % в 2021 году до 15,2 % в 2025 году, и, как ожидают в MWS Cloud, в 2026 года составит 15,8 %. Исследователи отметили, что доля Топ-5 облачных провайдеров на облачном рынке также растёт: с 63 % в 2022 году до 71 % в 2024-м и 72 % — в 2025-м. В 2026 году, как ожидается, она достигнет 74 %. Сообщается, что основной спрос формируется за счёт масштабирования ранее внедрённых облачных решений, оптимизации эксплуатационных затрат и перехода компаний от капитальной модели инвестиций к операционной.

В структуре облачного рынка доля IaaS превышает 80 % совокупного объёма, что отражает продолжающуюся миграцию базовых ИТ-систем и вычислительных ресурсов в облако. В свою очередь, сегмент PaaS и платформенных сервисов отличается более высокими темпами роста при сравнительно небольшой текущей базе. Аналитики ожидают дальнейшего ускорения роста сегмента PaaS в текущем году на фоне распространения платформенных инструментов разработки, роста числа проектов с контейнеризацией и микросервисной архитектурой, а также стремления компаний сократить нагрузку на ИТ-команды за счёт использования управляемых сервисов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: