Стартап Aheesa создал первый в Индии чип RISC-V для PON-сетей

Индийский безфабричный стартап Aheesa Digital Innovations, по сообщению EE Times, завершил разработку первой в стране «системы на чипе» (SoC) с архитектурой RISC-V, ориентированной на волоконно-оптические сети широкополосного доступа в интернет. Изделие получило обозначение VIHAAN-I.

Новинка предназначена для инфраструктур GPON (Gigabit Passive Optical Network) и EPON (Ethernet Passive Optical Network). Решение объединяет на одном кристалле вычислительные ресурсы, средства управления и широкополосного доступа. VIHAAN-I является частью платформы Aheesa Seshnag.

В состав новинки входит RISC-V-ядро C-DAC Vega. Реализована поддержка памяти DDR4 и SPI NOR, флеш-карт SD и microSD, а также интерфейса xPON. Заявлена совместимость с Ethernet-стандартами 10BASE-TE, 100BASE-TX, 100BASE-FX и 1000BASE-T. Изделие объединяет многопортовый гигабитный Ethernet и прямое оптоволоконное соединение. Среди прочего упомянуты интерфейсы USB и PCIe (четыре линии) с возможностью использование модулей M.2 и mini-PCIe. Кроме того, предусмотрена интегрированная поддержка голосовой связи. SoC будет производиться на предприятии UMC с применением 28-нм технологии.

Выбор архитектуры RISC-V, как заявляет Aheesa Digital Innovations, обусловлен прежде всего соображениями безопасности. Поддерживаются стандартные сетевые функции, такие как коммутация Ethernet, маршрутизация, службы межсетевого экрана, VPN, протокол динамической конфигурации хоста и пр. Примерно на 60% решение состоит из стандартных лицензированных компонентов, таких как контроллеры памяти и интерфейсные блоки. Заявлена совместимость с последними версиями ядра Linux.

Aheesa Digital Innovations основана в 2021 году Шридхараном Мани (Sridharan Mani), который занимает пост генерального директора. Компания получила поддержку в рамках индийской программы стимулирования разработок. Стартап сотрудничает с рядом государственных учреждений, включая Министерство электроники и информационных технологий (MEITy) и Центр развития передовых вычислительных технологий (C-DAC).

Aheesa Digital Innovations намерена предлагать свои решения OEM- и ODM-производителям, системным интеграторам и дистрибьюторам, которые поставляют устройства телекоммуникационным операторам. В дальнейшем стартап планирует активно развивать семейство собственных SoC. В частности, готовятся решения с поддержкой 10GbE и Wi-Fi 7.

