32 Гбайт GDDR6 и до 4096 потоковых процессоров: AMD представила ускорители Radeon AI Pro R9700S и R9600D для рабочих станций

AMD пополнила семейство профессиональных видеокарт Radeon AI Pro R9000 моделями Radeon AI Pro R9700S и Radeon AI Pro R9600D, выполненными на архитектуре RDNA 4 с графическим чипом Navi 48. Ускорители рассчитаны на использование в рабочих станциях.

Модель Radeon AI Pro R9700S получила 64 исполнительных блока, 4096 потоковых процессоров и 128 ИИ-блоков. Изделие насчитывает 53,9 млрд транзисторов. Игровая частота (Game Frequency) достигает 2350 МГц, частота с ускорением (Boost Frequency) — 2920 МГц. Пиковая ИИ-производительность в режиме FP32 достигает 47,8 Тфлопс, на векторных операциях FP16 — 95,7 Тфлопс, в режиме INT8 (Structured Sparsity) — 766 TOPS. Энергопотребление составляет 300 Вт.

В свою очередь, версия Radeon AI Pro R9600D располагает 48 исполнительными блоками, 3072 потоковыми процессорами и 96 ИИ-блоками. Игровая частота — 1080 МГц, частота с ускорением — 2020 МГц. Показатели быстродействия в режимах FP32, FP16 Vector и INT8 Structured Sparsity указаны на отметках 24,8 Тфлопс, 49,6 Тфлопс и 397 TOPS соответственно. Энергопотребления равно 150 Вт.

Обе новинки используют интерфейс PCIe 5.0 x16, несут на борту 32 Гбайт памяти GDDR6 с 256-бит шиной и пропускной способностью до 640 Гбайт/с. Объём кеша AMD Infinity Cache равен 64 Мбайт. Ускорители получили двухслотовое исполнение и по четыре интерфейса DisplayPort 2.1a. Задействовано пассивное охлаждение.

Заявлена совместимость с Windows 10/11 и Linux. Среди поддерживаемых технологий упомянуты AMD Fluid Motion Frames, Radeon Super Resolution, Smart Access Memory, Smart Access Video, Radeon Anti-Lag, Radeon Image Sharpening 2, Enhanced Sync, FreeSync, Radeon Chill, Virtual Super Resolution, FSR и др. Также поддерживается работа с ROCm.

