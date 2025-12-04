Скромно, но со вкусом: Vultr при поддержке AMD построит за $1 млрд ИИ-кластер с 24 тыс. Instinct MI355X

Облачный провайдер Vultr строит кластер мощностью 50 МВт из ИИ-ускорителей AMD в дата-центре в Огайо. Новый проект призван обеспечить дополнительные вычислительные мощности по сниженным ценам, сообщает Bloomberg. Поддерживаемая AMD компания намерена инвестировать в объект более $1 млрд, клиенты смогут обучать и эксплуатировать ИИ-модели. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2026 года.

Vultr входит в группу облачных провайдеров, желающих заработать на ажиотажном спросе на ИИ. Новый кластер гораздо меньше гигантских объектов Microsoft, Meta✴ и Google. При этом вычислительные мощности, по словам компании, будут предлагаться по более доступным тарифам. Облако Vultr, как правило, вдвое дешевле, чем предложения гиперскейлеров, сообщают в компании. Утверждается, что её 50-МВт ЦОД с 24 тыс. AMD Instinct MI355X сопоставим с некоторыми гигаваттными проектами по эффективности. Vultr одной из первых получила MI355X, а вскоре перейдёт на MI450.

Кластер называют «беспрецедентным» для облачной компании такого масштаба, но для него пока нет готовых к подписанию соглашений клиентов, хотя активные переговоры уже ведутся. По имеющимся данным, действующие клиенты вроде Clarifai Inc. и LiquidMetal AI, а также биотехнологическая MindWalk Holdings уже пользуются сервисами Vultr на базе решений AMD. В общей сложности компания обслуживает «сотни тысяч» клиентов в 185 странах.

Vultr была основана в 2014 году и многие годы предлагала доступ к решениям на базе CPU. В 2021 году Vultr начала закупать GPU. В последние пару лет ИИ-инфраструктура стала самой быстрорастущей частью бизнеса компании, т.ч. теперь она обеспечивает большую часть выручки. В 2026 году бизнес намерен уделять ИИ ещё больше внимания.

В прошлом году компания привлекла $333 млн, в ходе раунда, возглавленного LuminArx Capital Management и AMD, её капитализация составила $3,5 млрд. В июне 2025 года дополнительно получены $329 млн кредитного финансирования, преимущественно от JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo. В эту сумму вошли $74 млн, обеспеченных активами комапнии, в т.ч. ИИ-ускорителями. Vultr значительно расширила кредитную линию для финансирования кластера AMD.

Разрабатывающие ИИ-инфраструктуру компании всё чаще опасаются, что отрасль ожидает формирование пузыря. Также не исключается, что ИИ-ускорителя быстро обесценятся, что тоже способно привести рынок к кризису. В Vultr уверены, что ИИ-инфраструктура всё ещё остаётся «крайне неразвитой», даже если некоторые, чрезвычайно разросшиеся на этом рынке IT-гиганты, вероятно, потерпят неудачу. Что касается времени «обесценивания» технологий, Vultr уверена, что срок службы в шесть лет для ИИ-ускорителей — «разумная, консервативная оценка».

