AMD приобрела ИИ-стартап MK1, созданный ветеранами Neuralink

Компания AMD объявила о покупке ИИ-стартапа MK1 для наращивания своих комптенций в сфере ИИ, сообщает CRN. MK1 занимается созданием ПО для инференса и корпоративного ИИ. MK1 основали соучредитель Neuralink Пол Меролла (Paul Merolla), который руководил проектированием чипов и разработкой алгоритмов для декодировки мозговой активности, а также бывший тимлид в Neuralink Тонг Вэй Ко (Thong Wei Koh). Также в команду входят бывшие разработчики Neuralink, Meta✴, Tesla и Apple.

MK1 сосредоточена на «высокоскоростных» технологиях инференса и «рассуждений», оптимизированных для крупномасштабных проектов на базе оборудования AMD. Решения уже обрабатывают более 1 трлн токенов ежедневно. Технологии разработаны для использования преимуществ архитектуры памяти ускорителей AMD Instinct. Последние становятся всё популярнее на рынке ИИ-инфраструктуры — AMD заключила с OpenAI сделку о развёртывании на базе Instinct мощностей на 6 ГВт в рамках стратегического партнёрства.

Сочетание ПО MK1 и ускорителей AMD позволит, как ожидается, обеспечить «точные, полностью отслеживаемые рассуждения в любом масштабе». Вместе AMD и MK1 ускорят появление следующего поколения корпоративного ИИ, это позволит клиентам автоматизировать даже сложные бизнес-процессы и др.

AMD объявила о покупке MK1 после отчёта о потраченных на покупку других компаний $36 млн, помимо нашумевшей сделки с ZT Systems на $4,9 млрд, заключённую ранее в этом году. Ранее компания приобрела стартап Enosemi, занимающийся кремниевой фотоникой, стартап Brium, специализировавшийся на инструментах разработки и оптимизации ИИ ПО, а также команду стартапа Untether AI, занимавшуюся разработкой ИИ-ускорителей.

Ранее портал CRN сообщал, что в последние годы AMD активно занималась покупками бизнесов для расширения возможностей ИИ-ускорителей, оборудования и ПО в условиях растущей конкуренции с NVIDIA в сфере искусственного интеллекта. ZT Systems уже используется для разработки стоечных ИИ-решений на базе ускорителей Instinct, это очень помогло AMD получить контракты с крупными клиентами, включая OpenAI. В октябре компания продала производственный сегмент ZT Systems американской Sammina за $3 млрд, сохранив проектно-конструкторское и сервисное клиентское подразделения компании.

