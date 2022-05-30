Анонсирован Venado, ещё один суперкомпьютер на базе Arm-чипов NVIDIA Grace и Grace Hopper

На ISC 2022 NVIDIA рассказала о развитии своей экосистемы HPC-продуктов, которые помимо ускорителей и традиционных сетевых решений теперь включают собственные Arm-чип серии Grace и DPU. В частности, компания совместно с HPE и Лос-Аламосской национальной лабораторией (LANL) анонсировала Arm-суперкомпьютер Venado.

Venado станет второй после анонсированной ещё в прошлом году швейцарской системой ALPS на базе Arm-чипов NVIDIA Grace и первой подобной в США. Причём это будет гибридная машина, сочетающая кластер из узлов, включающих только CPU, и кластер с ускорителями. Разработчики совместно создадут программный стек, позволяющий бесшовно переносить нагрузки между обоими типами узлов. Конкретные характеристики суперкомпьютера пока не раскрываются, но уже сейчас говорится о пиковой ИИ-производительности в 10 Эфлопс (вычисления смешанной точности).

Суперкомпьютер Venado (как и APLS) будет построен на платформе HPE Cray EX, которая становится всё более универсальной — сегодня было объявлено о сотрудничестве HPE с разработчиком европейских HPC-процессоров SiPearl, который только вчера объявил об аналогичном соглашении с NVIDIA. Но HPE теперь не единственный поставщик подобных систем. На ISC 2022 было объявлено о том, что HPC-системы на базе Grace будут также поставлять Atos, Dell Technologies, GIGABYTE, Inspur, Lenovo и Supermicro. Часть из них предложит собственные платформы, часть — решения на базе недавно обновлённой HGX-платформы для OEM-вендоров.

Venado — не единственный совместный проект NVIDIA и LANL. Ранее разработчики рассказали о работе над вычислительным хранилищем ABOF (Accelerated Box of Flash), объединяющем NVMe SSD и DPU BlueField-2. На последних возложено обслуживания файловой системы ZFS, а также задачи по компрессии данных, поддержке их целостности и т.д. Но это не единственная функция, которую можно возложить на DPU, о чём NVIDIA говорила неоднократно. DPU позволяют не только ускорить ряд операций, но и задействовать облачный подход при использовании суперкомпьютеров.

Именно этого добивается, например, в Техасском центре передовых вычислений (TACC, Texas Advanced Computing Center) для суперкомпьютера Lonestar6. Специалисты из Университета штата Огайо (Ohio State University), Университета Дарема (Durham University) и Мюнхенского технического университета занимаются ускорением работы MPI с помощью DPU, а Университетский колледж Лондона — над повышением эффективности планировщика задач. И это далеко не все проекты.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: