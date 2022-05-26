NVIDIA и Ayar Labs вместе создадут технологии фотонного интерконнекта для HPC и ИИ-систем будущего

Ayar Labs — один из пионеров в области разработки и внедрения гибридных электронно-оптических технологий, на её счету создание реального фотонного трансивера TeraPHY. Также компания получила $130 млн инвестиций на развитие коммерческой фотоники.

В список главных инвесторов Ayar входит NVIDIA, и сейчас обе компании заявили о сотрудничестве, целью которого станет разработка систем фотонного интерконнекта. Они должны стать основой для ИИ и HPC-инфраструктуры будущего, как сочетающие в себе высокую пропускную способность, низкую латентность и сверхнизкий уровень энергопотребления. При этом переход подсистем I/O на фотонику позволит использовать более длинные кабели без потери производительности, а значит, упростит и удешевит компоновку ЦОД.

Как отметил ведущий архитектор ЦОД-отдела NVIDIA, Роб Обер (Rob Ober), за прошедшее десятилетие производительность, достигнутая решениями компании в области искусственного интеллекта, возросла в миллион раз, но следующий миллион потребует отказа от медной инфраструктуры, которая уже не сможет справиться с возрастающей сложностью и энергопотреблением таких систем.

Предсказывается, что уже к 2023 году сложность моделей машинного обучения достигнет отметки 100 трлн связей, что в 600 раз больше рекордного показателя 2021 года, и эта цифра уже выходит за рамки возможностей современных технологий. Именно для преодоления этого барьера NVIDIA и заключила стратегический альянс с Ayar Labs — её разработки в области фотоники позволят поднять удельную пропускную способность I/O-подсистем в 1000 раз, но уровень энергопотребления при этом, напротив, сократится в 10 раз.

Конкретные сроки в анонсе, опубликованном Ayar Labs, не оговариваются, но промежуточные плоды нового союза, скорее всего, увидят свет в следующем году. Основания для такого оптимизма есть, так как рабочий прототип оптического трансивера на 1024 Тбит/с уже существует в кремнии, хотя и использует не слишком тонкий 45-нм техпроцесс.

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