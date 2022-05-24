NVIDIA представила PCIe-ускорители A100 с интегрированным водоблоком СЖО

Вместе с новыми референсными платформами CGX, HGX и OVX на базе собственных Arm-чипов Grace NVIDIA в рамках Computex 2022 представила и ещё одну модификацию PCIe-версии ускорителя A100 (80 Гбайт), на этот раз с предустановленным водоблоком для подключения к СЖО. Новинка станет доступна в III квартале этого года, а в начале следующего появится аналогичная модификация ускорителя NVIDIA H100.

Интересен тут не столько факт использования СЖО (для PCIe-варианта A100 водоблоки производит, к примеру, EK Water Blocks, и HGX-платформ с жидкостным охлаждением SXM-версии ускорителей не так уж мало), сколько неожиданно большой список партнёров, готовых предложить системы с новой модификацией A100: ASUS, ASRock Rack, Foxconn, GIGABYTE, H3C, Inspur, Inventec, Nettrix, QCT, Supermicro, Wiwynn и xFusion.

В данном случае СЖО нужна в первую очередь не для существенного повышения производительности, как это обычно бывает в HPC-системах, а для повышения плотности размещения вычислительных мощностей и улучшения энергоэффективности. Новинка занимает всего один слот, что, по данным NVIDIA, позволяет сократить число используемых стоек на две трети при сохранении того же уровня производительности. Попутно можно почти на треть снизить затраты на электроэнергию.

Правда, NVIDIA в своих заявлениях опирается не только на свои расчёты, но и на работы Equinix, одного из крупнейших в мире операторов ЦОД, который размещает у себя мощности NVIDIA LaunchPad и который в январе этого года создал выделенную площадку для изучения вопросов повышения энергоэффективности. В рамках данного проекта изучаются в том числе и СЖО.

По оценкам NVIDIA, использование СЖО в рамках всего ЦОД позволяет добиться PUE на уровне 1,15, тогда как для традиционного дата-центра с воздушным охлаждением этот показатель равен 1,6, то есть разница как раз составляет около трети. Аналогичный результат получился и у Equinix. По данным Uptime Institute за 2020 год, среднемировой уровень PUE составлял 1,59. Для кампусов Equinix усреднённое значение PUE равно 1,48, а для самых новых площадок — менее 1,2.

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