NVIDIA представила референсные платформы CGX, OVX и HGX на базе собственных Arm-процессоров Grace

На весенней конференции GTC 2022 NVIDIA поделилась подробностями о грядущих серверных Arm-процессорах Grace Superchip и гибридах Grace Hopper Superchip, а на Computex 2022 представила первые референсные платформы на базе этих чипов для OEM-производителей и объявила о расширении программы NVIDIA Certified.

Последнее, впрочем, не означает отказ от x86-систем, поскольку программа будет просто расширена. Да и портирование стороннего и собственного ПО займёт некоторое время. Первые несколько десятков моделей серверов от ASUS, Foxconn, GIGABYTE, QCT, Supermicro и Wiwynn появятся в первой половине 2023 года. Представлены они будут в трёх категориях, причём все, за исключением одной, базируются на «сдвоенных» процессорах Grace Superchip, насчитывающих до 144 ядер.

Системы серии OVX, представленной ранее, всё так же будут предназначены для цифровых двойников и Omniverse — NVIDIA продолжает наставить на том, что любое современное производство или промышленное предприятие должно быть интеллектуальным. Arm-версия OVA получит неназванные ускорители NVIDIA и DPU Bluefield-3.

Новая платформа NVIDIA CGX очень похожа на OVX — она тоже получит DPU Bluefield-3 и до четырёх ускорителей NVIDIA A16. CGX создана специального для облачных гейминга и работы с графикой.

А вот новое поколение платформы NVIDIA HGX гораздо интереснее. Оно заметно отличается от предыдущих, которые в основном представляли собой различные комбинации базовых плат NVIDIA с четырьмя или восемью ускорителями, вокруг которых OEM-партнёры строили системы в меру своих умений и фантазий. Нынешняя инкарнация NVIDIA HGX всё же несколько более комплексная, поскольку сейчас предлагается два варианта узлов, специально спроектированных для высокоплотных систем и явно ориентированных на высокопроизводительные вычисления (HPC).

Первый вариант — это 1U-лезвие (до 84 шт. в стандартной стойке), которое включает один процессор Grace Superchip, до 1 Тбайт LPDDR5x-памяти с пропускной способностью (ПСП) до 1 Тбайт/с и DPU BlueField-3. Иные варианты сетевого подключения оставлены на усмотрение конечного производителя. Заявленный уровень TDP составляет 500 Вт, так что на выбор доступны системы с воздушным и жидкостным охлаждением.

Второй вариант базируется на гибридных чипах Grace Hopper Superchip, объединяющих в себе посредством шины NVLink-C2C процессорную часть с 512 Гбайт LPDDR5x-памяти и ускоритель NVIDIA H100 c 80 Гбайт HBM3-памяти (ПСП до 3,5 Тбайт/с). Помимо DPU BlueField-3 опционально доступен и интерконнект NVLink 4.0, но и здесь вендору оставлена свобода выбора. Уровень TDP для данной платформы составляет 1 кВт, но вот обойтись одним только воздушным охлаждением (а такой вариант есть) при полном заполнении стойки всеми 42-мя 2U-лезвиями будет трудно.

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