Европейские Arm-процессоры SiPearl получат поддержку ускорителей и DPU NVIDIA

SiPearl, европейский разработчик высокопроизводительные и энергоэффективных процессоров для суперкомпьютеров, в том числе экзафлопсного класса, и NVIDIA объявили о сотрудничестве, в рамках которого предложат заказчикам совместные решения, включающие HPC-продукты и сетевые компоненты NVIDIA и CPU SiPearl (первым станет Rhea). Сотрудничество направленно на объединение портфолио аппаратных и программных решений обеих компаний, а также на совместную работу в области разработки продуктов и развития бизнеса.

NVIDIA и SiPearl создадут прокси-платформу для переноса и анализа рабочих нагрузок, которая позволит наилучшим образом задействовать сильные стороны продуктов обеих компаний, например, HBM-память в процессорах SiPearl и массивно-параллельную архитектуру ускорителей NVIDIA. Кроме того, планируется совместная работа со сторонними европейскими исследовательскими институтами над открытыми инструментами для моделирования SoC и NoC. Компании намерены добиться полной совместимости на уровне «железа», а также совместно развивать программную экосистему для HPC-решений на базе платформы Arm.

Ранее аналогичное соглашение о сотрудничестве было заключено между SiPearl и Intel. И в том и в другом случае SiPearl, штат которой, к слову, недавно вырос до более чем ста сотрудников, говорит о возможности предоставить европейским заказчикам наиболее оптимальное решение для их задач. Несмотря на то, что Европа стремится стать независимой от США в области высокопроизводительных вычислений (HPC), на первом этапе этого, судя по всему, исключительно своими силами обойтись будет нельзя.

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