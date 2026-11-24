SpaceX и Tesla сейчас ведут переговоры о возможности слияния, которое может быть оценено в $3,5 трлн, сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. Для обсуждения этого вопроса были сформированы специальные комитеты, о чём в октябре сообщил генеральный директор обеих компаний Илон Маск (Elon Musk).

В комитет Tesla вошли Робин Денхолм (Robyn Denholm), Кэтлин Уилсон-Томпсон (Kathleen Wilson-Thompson) и Джек Хартунг (Jack Hartung), а интересы SpaceX представляют Рулоф Бота (Roelof Botha) и Рэнди Глейн (Randy Glein). Комитеты привлекли финансовых консультантов, которые помогут определить оценку стоимости компаний и структуру потенциального слияния. SpaceX обратилась за помощью по этому вопросу к финансовым конгломератам Morgan Stanley и Goldman Sachs, а интересы Tesla представляет нью-йоркская консалтинговая компания Evercore.

Действующие нормы корпоративного права штата Техас не позволяют Илону Маску принимать непосредственное участие в переговорах, хотя комитеты в случае необходимости могут обращаться к высшему руководству компаний для получения дополнительной информации. В любом случае, окончательное решение по ключевым должностям объединённой компании будет принимать он. Маску принадлежит около 84 % голосов в SpaceX и примерно 20 % в Tesla. В случае слияния компаний могут существенно укрепиться его возможности по контролю над принятием решений. Хотя, опять же, всё зависит от окончательной схемы сделки и коэффициента обмена акций между акционерами.

По словам источников, сделка может быть реализована путём обмена акциями. Также требуется одобрение более 50 % голосов акционеров, так что не проголосовавшие или воздержавшиеся акционеры фактически выступают против сделки. Переговоры ведутся с прицелом на возможное завершение к концу года, хотя источники утверждают, что до заключения соглашения ещё далеко. Ежегодное собрание акционеров Tesla состоится 3 декабря, но для голосования по поводу слияния, по всей видимости, придётся провести внеочередной сбор акционеров.

Сделка, несомненно, станет предметом пристального внимания со стороны регулирующих органов США, Китая, Европы и Великобритании с учётом деятельности Tesla в Поднебесной, а также технологий запуска ракет SpaceX, спутникового интернет-сервиса Starlink, что может создать у регуляторов вопросы, касающиеся национальной безопасности и геополитических интересов. Объединение позволило бы собрать воедино активы Tesla (электромобили, системы хранения энергии, технологии автономного вождения и разработка чипов) и SpaceX (запуски ракет, спутниковая сеть Starlink, ИИ-инфраструктура), создав одну из крупнейших корпоративных групп в истории ИТ-индустрии.

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