CrowdStrike объявила о достижении окончательного соглашения о приобретении поставщика решений в сфере сетевой безопасности Zscaler. Исходя из условий сделки, которая будет полностью оплачена акциями, покупка Zscaler обойдётся CrowdStrike примерно в $43,9 млрд. Акционеры Zscaler получат 1,135 акции CrowdStrike за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Zscaler.

Исходя из цены закрытия акций CrowdStrike 20 ноября это соответствует около $260,41 за акцию Zscaler — примерно на 34 % выше цены закрытия акций Zscaler в тот же день ($194,82). В настоящее время рыночная оценка Zscaler составляет около $31,8 млрд, сообщил Bloomberg. Сделку планируется закрыть во II половине 2028 финансового года CrowdStrike. Ожидается, что после завершения сделки текущим акционерам CrowdStrike будет принадлежать около 84,1 % объединенной компании, а текущим акционерам Zscaler — около 15,9 %. До момента закрытия сделки обе компании продолжат вести свою деятельность независимо друг от друга. После завершения сделки Джей Чаудхри (Jay Chaudhry) продолжит руководить бизнесом Zscaler и войдет в состав совета директоров CrowdStrike.

Как отметила CrowdStrike, данная сделка откроет ей доступ в сегмент сетевой безопасности — крупнейший сектор рынка кибербезопасности. Являясь лидером в области защиты конечных точек, рабочих нагрузок, учётных данных и самих данных, CrowdStrike объединит свои решения с ПО Zscaler, лидера в обеспечении безопасности соединений между ними, добавив в платформу Falcon сетевую безопасность и архитектуру Zero Trust для защиты соединений и ИИ-агентов.

Облачные продукты компании Zscaler приходят на смену традиционным виртуальным частным сетям (VPN), которые сотрудники используют для удалеённого доступа к корпоративным системам. Как сообщает агентство Bloomberg, устаревшие VPN-решения Citrix, Ivanti и др. неоднократно становились целями хакеров. ПО Zscaler предоставляет компаниям более эффективные инструменты контроля доступа к сетям и приложениям, снижая риск того, что злоумышленник, проникнув в одну систему, сможет беспрепятственно перемещаться по всей инфраструктуре.

«Вместе с Zscaler мы создаем своего рода “операционную систему” для кибербезопасности: единую платформу управления, которая позволяет развёртывать ИИ, контролировать его работу и обеспечивать безопасное функционирование любых автономных интеллектуальных приложений», — заявил Джордж Курц (George Kurtz), генеральный директор и основатель компании CrowdStrike.

Благодаря интеграции с Zscaler платформа Falcon охватит две ключевые сферы контроля: конечные точки и облачные рабочие нагрузки (через сенсоры Falcon), а также все соединения пользователей, программных агентов и приложений (через систему Zero Trust Exchange). Система Falcon Next-Gen SIEM, функционирующая как «SOC на базе ИИ-агентов», объединит телеметрию с устройств и сети в единый массив данных о безопасности. С помощью модели использования Falcon Flex решения Zscaler будут включены в имеющуюся коммерческую схему: заказчики смогут оформить единое соглашение.

В результате сделки решения Zscaler — Zero Trust SASE, для защиты для ИИ и инструменты защиты данных — будут интегрированы в платформу Falcon: Zscaler обеспечивает безопасность 50 % компаний из списка Fortune 500 и управляет крупнейшим в мире распределённым облаком для обеспечения безопасности, работающим более чем в 200 точках присутствия.

Платформа Falcon ежедневно генерирует триллионы событий, поступающих с конечных точек и облачных рабочих нагрузок, а система Zscaler Zero Trust Exchange обрабатывает более 750 млрд транзакций в день. После закрытия сделки телеметрические данные об устройствах и сетях будут объединены в единый массив, что позволит передовым моделям безопасности CrowdStrike (SafeMind) обучаться на основе информации о полном пути атаки злоумышленника.

Также сделка обеспечит возможности для перекрёстных продаж — около 8 тыс клиентов Zscaler ещё не пользуются продуктами CrowdStrike — и позволит расширить рынок и партнёрскую экосистему. По оценкам CrowdStrike, сделка позволит увеличить её общий адресный рынок более чем на $185 млрд к 2029 календарному году.

CrowdStrike прогнозирует, что синергетический эффект в отношении выручки будет нарастать в течение первых 30 мес. после закрытия сделки и к концу этого периода достигнет примерно $1 млрд в годовом исчислении. Также компания ожидает получить синергетический эффект от оптимизации затрат в размере $500 млн в годовом исчислении в течение 18–24 мес. после закрытия сделки.

Эта сделка стала крупнейшим приобретением для CrowdStrike и одной из самых масштабных в данном секторе, где компании сейчас активно объединяются и усиливают свою защиту, чтобы противостоять атакам с применением ИИ. В прошлом году Google объявила о приобретении компании Wiz за $32 млрд. В 2024 году Cisco заплатила около $28 млрд на покупку Splunk. Конкурент CrowdStrike — компания Palo Alto Networks — также израсходовала миллиарды долларов на покупку ряда фирм в сфере кибербезопасности и ИИ, включая стартап Applied Compute, а также заключила сделку по приобретению CyberArk за $25 млрд, которая была закрыта ранее в этом году.

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